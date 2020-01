Bijna 650 patiënten teruggeroepen vanwege mogelijke bloedbesmetting

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven roept 649 patiënten terug voor bloedonderzoek, omdat bij een gebitsreiniging niet volgens de juiste hygiënische richtlijnen is gewerkt. Dat maakt het ziekenhuis dinsdag bekend in een oproep.

Het gaat om patiënten die na januari 2014 behandeld zijn. In het ziekenhuis werd gebruik gemaakt van een zogeheten ultrasoontip waarmee tandstoon lost wordt getrilt. Hierdoor kan het tandvlees beginnen te bloeden. Tussen behandelingen door is de ultrasoontip alleen gereinigd met alcohol en niet door verhitting, wat volgens de richtlijnen zou moeten.

De patiënten, die per brief zijn geïnformeerd, zullen worden gecontroleerd op hepatitis B, C of hiv. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis is het risico op besmetting zeer gering, omdat het om een instrument gaat dat bij de behandeling veel water gebruikt, het tandvlees niet altijd bloedt en de virussen relatief weinig voorkomen in Nederland. Hierdoor is het risico gering, „maar niet nul”.

Het ziekenhuis heeft besloten om in de toekomst geen behandelingen voor mondhygiëne meer uit te voeren en patiënten hiervoor door te verwijzen naar de tandarts.