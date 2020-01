Cyberaanval legt Belgische weefmachinefabrikant plat

De Belgische weefmachineproducent Picanol, met afdelingen in China en Roemenië, is platgelegd door een cyberaanval met gijzelsoftware in de nacht van zondag op maandag. Dat zegt een woordvoerder van het beursgenoteerde bedrijf dinsdag tegen NRC. De hackers eisen losgeld voor het vrijgeven van de bestanden. De Belgische krant De Tijd noemt het de „zwaarste cyberaanval ooit op een beursgenoteerd bedrijf in België”.

Door de aanval, die eerst in China gedetecteerd werd, ligt de gehele productie van het computergestuurde bedrijf stil. De gijzelsoftware heeft computerbestanden versleuteld in ruil voor losgeld. „De hackers lieten een korte boodschap achter waarin werd verzocht contact op te nemen”, zegt de woordvoerder. Tevergeefs heeft het bedrijf e-mailcontact gezocht: de hackers hebben hun eisen nog niet bekendgemaakt.

Handel opgeschort

De FSMA, de Belgische beursautoriteit, is ingelicht over de aanval en heeft volgens de woordvoerder besloten de handel in het aandeel van Picanol dinsdagochtend op te schorten. Daardoor kunnen beleggers die aandelen niet meer kopen of verkopen.

Naar eigen zeggen is Picanol de grootste weefmachinebouwer ter wereld, met een jaarlijkse omzet van ruim 600 miljoen euro. In totaal heeft het bedrijf 2.300 werknemers, van wie 1.500 werken op de hoofdvestiging in het Belgische Ieper. De Picanol-machines worden gebruikt om textiel te weven, bijvoorbeeld voor kleding en stoffen om meubels mee te bekleden.

Volgens de woordvoerder is het „absoluut onduidelijk” wanneer Picanol weer gaat produceren. „We hebben regelmatig overleg met het crisiscentrum en hopen deze namiddag een update te kunnen geven”, aldus de woordvoerder.