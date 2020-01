Amsterdam wil schuld van jongeren omzetten in lening

De gemeente Amsterdam gaat experimenteren met het overnemen van de schuld van jongeren. De schuld wordt dan omgezet in een lening, die zij naar draagvlak kunnen afbetalen. Wethouder Marjolein Moorman (portefeuille Armoede en Schuldhulpverlening, PvdA) wil zo jongeren helpen „een nieuwe start te maken”.

Het nieuwe project van de wethouder richt zich op jongeren tot 27 jaar. De Kredietbank van de gemeente onderhandelt met hun schuldeisers en koopt de schulden af. Dat bedrag wordt dan de hoogte van de lening, die de jongeren moeten afbetalen. Als het tussendoor lukt een baan of opleiding te vinden, kan een deel van de restschuld worden kwijtgescholden.

In februari begint de gemeente met een pilot met zo’n 150 jongeren. Moorman schat dat dat in het eerste jaar ongeveer 350.000 euro kost. Een woordvoerder vertelt aan NRC dat de deelnemers worden geselecteerd uit het bestand dat bekend is via instanties als het Jongerenpunt, dat jongeren helpt in het vinden van werk of een opleiding, of andere schuldhulpverleners in Amsterdam.

Schuldeisers overhalen

Volgens de wethouder is het voor veel jonge schuldenaars minder stressvol dat zij maar rekening hoeven houden met één, en niet meerdere schuldeisers: „dat schept veel rust en daarmee perspectief om te werken aan een betere toekomst”, schrijft ze in een uitgebreide brief aan de gemeenteraad. Om de oorspronkelijke eisers over te halen om mee te werken, betaalt de gemeente 750 euro per traject vooraf. Het proeftraject duurt een jaar, waarin wordt onderzocht hoe het plan in de praktijk werkt.

Volgens een onderzoek uit 2019 zegt 34 procent van de 18- tot 34-jarigen in Amsterdam aan een schuld te hebben (pdf). Die problemen ontstaan veelal omdat de jongeren rood staan, studieleningen hebben of betalingsachterstanden oplopen bij hun zorgverzekeraars of hun mobiele provider.