Aantal natuurbegrafenissen met 500 procent gestegen in zes jaar

Het aantal Nederlanders dat kiest voor een natuurbegrafenis is sinds 2013 verzesvoudigd. Dat meldt de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) dinsdag. In 2013 vonden 250 begrafenissen in de natuur plaats, vorig jaar waren dat er naar schatting 1.500.

De natuurbegrafenissen vormen slechts een klein percentage van het geheel, benadrukt LOB-consulent Wim van Midwoud. Jaarlijks worden in Nederland zo’n 100.000 mensen gecremeerd en 50.000 mensen begraven op traditionele wijze.

Uit onderzoek van de LOB blijkt dat sommige Nederlanders natuurbegrafenissen aantrekkelijker vinden omdat het lichaam van de overledene onbepaalde tijd mag blijven liggen, vertelt Van Midwoud. Bij de begrafenis worden eeuwigdurende grafrechten gekocht, terwijl deze rechten bij gewone begraafplaatsen per jaar moeten worden betaald.

3.000 tot 5.000 euro

Hierdoor hoeven de nabestaanden geen rekening te houden met „gedoe met botjes” als de grafrechten verlopen en het graf geruimd moet worden. Ook kan het schelen in de kosten. Ter vergelijking: een regulier graf kost zo’n 130 euro per jaar en gemiddeld wordt een graf na veertig jaar geruimd - de totale kosten zijn dus zo’n 5.200 euro. Een natuurbegraafplaats kost eenmalig 3.000 tot 5.000 euro.

Verder denkt Van Midwoud dat sommige Nederlanders liever in de natuur hun dierbaren herdenken dan op een begraafplaats. „Een begraafplaats kan benauwend zijn terwijl veel mensen graag in de natuur lopen.” Tot slot willen sommige nabestaanden volgens Van Midwoud geen omkijken hebben naar de begraafplaats. Natuurgraven hoeven niet bijgehouden of schoongemaakt te worden. Hij benadrukt dat dit bij reguliere graven ook uitbesteed kan worden.

Het fenomeen natuurbegrafenis heeft sinds 2011 voet aan de grond gekregen in Nederland. Momenteel bestaan er zo’n 4.400 begraafplaatsen waarvan veertien natuurbegraafplaatsen zijn. Hierbij worden geen grafstenen gebruikt en alleen natuurvriendelijke materialen gebruikt, met het idee dat het lichaam „volledig wordt opgenomen door de natuur”.