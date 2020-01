Zedendelinquent vlucht met gezin uit Harderwijk na vernielingen

Een veroordeelde zedendelinquent en zijn gezin gaan verhuizen uit Harderwijk na een reeks incidenten. Dat meldt de gemeente Harderwijk maandag in een verklaring. Afgelopen weekend werd de auto van het gezin besmeurd, de ruiten van hun woning meermaals ingegooid en werd er zondag een voorwerp hun huis ingegooid waarbij rook vrijkwam. Het gezin heeft zelf besloten Harderwijk te verlaten en is op zoek naar een nieuwe woonplek, aldus de gemeente.

Het is al enige tijd onrustig in de buurt nadat bekend werd dat de man veroordeeld is voor een zedendelict. Volgens dagblad De Stentor werd bij meerdere buurtbewoners een brief in de bus gegooid waarin ze gewaarschuwd werden voor de man. Volgens de krant gaat het om een pedofiel die is veroordeeld voor seks met minderjarige jongens in het westen van Nederland. Na het uitzitten van straf zou hij in mei 2019 samen met zijn vrouw en vier kinderen naar Harderwijk zijn verhuisd.

‘Time-out’

Burgemeester Harm-Jan van Schaik van de gemeente Harderwijk zegt de kwestie te betreuren. „Het is een heel verdrietige situatie voor zowel de buurt als het gezin. Ik besef dat de incidenten die hebben plaatsgevonden grote impact hebben op de buurt en het veiligheidsgevoel van de buurtbewoners. Voor de korte termijn wordt een time-out genomen om voor alle partijen rust te creëren”, aldus de burgemeester. Verder stelt Van Schaik dat de kinderen van het vertrokken gezin „de dupe zijn van een situatie waar zij niets aan kunnen doen”. De gemeente had onlangs nog een bewonersbijeenkomst georganiseerd over de ontstane onrust.

De politie doet onderzoek naar de vernielingen. Er zijn daarbij „sporen veilig gesteld”, maar vooralsnog geen verdachten aangehouden. Ook wordt onderzocht wie de brief heeft verspreid onder buurtbewoners.