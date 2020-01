in

‘Toen ik op vakantie ging naar Myanmar, zette ik mijn huis voor het eerst op Airbnb. Ik kwam terug, mijn appartement zag er prima uit én mijn reis was in één keer terugverdiend. Ik dacht: dit is wel iets. Ik begon toen ook vrienden en familie te helpen hetzelfde te doen. Uiteindelijk is dat uitgegroeid tot mijn eigen bedrijf, het bestaat nu anderhalf jaar. Ik heb een compagnon en vier schoonmakers in dienst.

„Als host regelen wij de verhuur voor je: van de sleuteloverdracht tot de schoonmaak. Onze klanten zijn drukke mensen die zelf op vakantie gaan of een periode proef-samenwonen. We beheren zo’n vijfentwintig woningen per maand en vragen 20 procent commissie. Ik ben zeven dagen per week bereikbaar en daardoor eigenlijk altijd wel aan het werk.

„Hoe streng we de gasten screenen, ligt aan de eigenaar van de woning. Als iemand zegt ‘ik wil maximaal verdienen’, dan stoppen we de woning vol. Maar als iemand zuinig is op een huisje, selecteren we strenger. Wel kijken we standaard naar de recensies die gasten eerder kregen. Overlastsituaties maken we bijna niet mee, in dichtbevolkte straten houden we rekening met de buren en adviseren we om niet aan groepen te verhuren.

„Hier in Rotterdam zijn genoeg knaken te verdienen, gemiddeld 75 euro per nacht voor twee personen. Drugstoeristen gaan naar Amsterdam, hier komen ze voor de cultuur. Daarom is het imago van Airbnb in Rotterdam minder negatief.

„Mijn partner en ik wonen in een koopappartement met nog een studioruimte op een andere verdieping. Die verhuren we ook, vaak aan jonge stelletjes. Daardoor hebben we eigenlijk geen woonlasten, we wonen praktisch gratis.”

uit

‘Ik geniet liever van geld dan dat ik het op de bank laat staan. Elk jaar wil ik wel een paar reizen maken. In 2019 was ik naar Zuid-Afrika, Mexico en de Indiase Andaman-eilanden. Op reis zoek ik de rust en de natuur op, heerlijk om even niet je telefoon te gebruiken.

„Thuis geef ik vooral veel uit aan eten. Ik vind het gezellig om vrienden over de vloer te hebben en samen te ouwehoeren en lang te tafelen. Verder bootcamp ik twee keer per week met een personal trainer in het Bergse bos. Ik heb te weinig ruggegraat voor de sportschool en heb echt iemand nodig die mij zegt wat ik moet doen.

„Hiervoor had ik een vast contract in de publieksservice bij een theater. Hoewel ik elke maand een salaris ontving, voelde ik me nooit gewaardeerd. Daar werd ik niet gelukkig van. Toen ik er weg moest door bezuinigingen, vond ik dat helemaal niet erg, alles viel op zijn plek. Ik voel nu veel meer vrijheid en ben volop aan het sparen voor een zeilboot om de wereld over te varen.”

Netto-inkomen: 2.100 euro Vaste lasten: woonlasten (650 euro, gedeeld), verzekeringen (148 euro), mobiel/internet/tv (110 euro), boodschappen (250 euro), auto (240 euro), sporten (120 euro), goede doelen (Wereld Natuur Fonds, 25 euro), huisdier (poes Yuna, 35 euro) Sparen: 300 euro Laatste grote uitgave: vliegticket naar Zuid-Afrika (690 euro, totaalbedrag reis: 3.500 euro)