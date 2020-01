Vulkaan Filippijnen uitgebarsten, duizenden mensen geëvacueerd

Duizenden Filippijnen die rond de actieve vulkaan Taal wonen, zo’n zestig kilometer ten zuiden van hoofdstad Manila, zijn op de vlucht geslagen. De vulkaan spuwt sinds zondag as, stoom en lava. Lokale autoriteiten verwachten dat Taal binnen enkele uren of dagen geheel zal uitbarsten. De as dwarrelt nu al neer in Manila en op de landingsbanen van de luchthaven, waardoor die tijdelijk is gesloten. In totaal zijn meer dan vijfhonderd vluchten geschrapt, schrijven internationale persbureaus.

De autoriteiten waarschuwen dat de uitbarsting van de vulkaan een tsunami zou kunnen veroorzaken in het meer waar de vulkaan in ligt. Volgens de politie zijn zo’n zestiendduizend mensen geëvacueerd, maar de verwachting is dat honderdduizenden mensen de komende dagen zullen vluchten. De meeste scholen en bedrijven in de hoofdstad zijn gesloten. Omwonenden en toeristen wordt geadviseerd om een masker te dragen tegen de asdeeltjes in de lucht.

Bewoners evacueren uit Agoncillo, nabij de vulkaan Taal.

Foto Eloisa Lopez/Reuters Het gebied rond de vulkaan is bedekt onder een laag as.

Jerome Austria/Reuters

De Taal-vulkaan ligt in de provincie Batangas en is populair onder toeristen. Het is de op een na meest actieve vulkaan in het land. Begin vorig jaar werden duizenden mensen geëvacueerd toen de actiefste vulkaan Mayon uitbarstte. De vulkaan Taal wordt gezien als een van de gevaarlijkste vulkanen in Zuidoost-Azië. De vulkaan barstte voor het laatst uit in 1977. Een uitbarsting in 1911 kostte aan vijftienhonderd mensen het leven. In de afgelopen decennia was de vulkaan wel meerdere keren onrustig, maar het kwam nooit tot een uitbarsting.