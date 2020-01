VS sturen 21 Saoedische militairen naar huis na ‘terreurdaad’

De Verenigde Staten sturen 21 Saoedische militairen naar huis naar aanleiding van naar een dodelijke schietpartij op een marinebasis in Florida vorige maand. Op sociale media en in de internetgeschiedenis van de cadetten was zowel jihadistische en anti-Amerikaanse berichten aangetroffen, als kinderporno. De Amerikaanse minister van Justitie William Barr maakte maandag in een verklaring bovendien bekend dat de schietpartij beschouwd wordt als een „terreurdaad”, schrijft persbureau Reuters.

Tweede luitenant Mohammed Saeed Alshamrani (21) van de Saoedische luchtmacht deed mee aan een Amerikaans trainingsprogramma en opende begin december het vuur op de basis in Pensacola, Florida. Drie Amerikaanse marinemensen kwamen om het leven en nog eens acht raakten gewond. De Saoedische officier in opleiding werd zelf ook doodgeschoten.

Uit onderzoek is gebleken dat de schutter op 11 september een bericht deelde op sociale media met de tekst ‘Het aftellen is begonnen’. Vlak voor de aanval deelde hij bovendien meerdere anti-Amerikaanse, anti-Israëlische en jihadistische berichten. „Het laat zien dat de schutter gemotiveerd werd door een jihadistische ideologie”, concludeert Barr. Wel is inmiddels duidelijk dat de militair geen hulp had gekregen van medestudenten, bij hen werd echter ook belastende content aangetroffen.

Zo’n 850 Saoediërs volgen in de VS een militaire training. Saoedi-Arabië is een belangrijke bondgenoot van de VS in het Midden-Oosten, en de kwestie komt ten midden van opgelopen spanningen met Iran.