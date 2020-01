Voormalig paus Benedictus waarschuwt tegen versoepelen celibaat

De afgetreden paus Benedictus XVI heeft zijn opvolger paus Franciscus opgeroepen om de regels rond het celibaat niet te versoepelen. De voormalige paus deed die oproep in een boek dat volgende maand uitkomt waarin persbureau AP en de Franse krant Le Figaro al inzage hebben gehad. De 92-jarige Benedictus, die nog wel in het Vaticaan woont, schreef het boek samen met de aartsconservatieve kardinaal Robert Sarah, een criticus van de progressieve paus Franciscus.

Dit terwijl Benedictus bij zijn aftreden in 2013, als eerste paus in bijna zeshonderd jaar, had beloofd om zich niet te bemoeien met zijn opvolger. Dat Benedictus nu zijn stilzwijgen doorbreekt is uitzonderlijk. Benedictus schrijft in zijn boek dat het celibaat van groot belang is voor priesters. In het huwelijk geeft een man zich over aan zijn familie, aldus Benedictus. „Omdat het dienen van de Heer eveneens de totale overgave van een man vereist, is het niet mogelijk om die twee roepingen tegelijkertijd uit te voeren.”

Lees ook: Gaat de paus nu akkoord met gehuwde priesters?

De oproep in het boek komt op een moment dat Franciscus overweegt om het priesterschap in het Amazonegebied open te stellen voor getrouwde mannen, om zo het grote priestertekort in het gebied tegen te gaan. Ook hebben de bisschoppen in de regio voorgesteld dat vrouwen ‘permanent diaken’ kunnen worden, en dat in de liturgie meer ruimte komt voor inheemse – volgens conservatieve katholieken heidense – elementen.

Conservatieve katholieken zijn fel tegen de mogelijke versoepeling van de regels rond het celibaat. Zij vrezen dat dit het begin kan zijn van een volledige afschaffing ervan. Eerder protesteerden zij al om boze geesten en de duivel uit het Vaticaan te verdrijven en stuurde een groep verontruste priesters en bisschoppen een open brief om te pleiten tegen de hervormingen binnen de Katholieke Kerk.