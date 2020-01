Verbied de lokroep van de carkit

Nieuw Nederlands onderzoek toont nog maar eens aan wat we al wisten: het is gevaarlijk om achter het stuur te appen – ook als de telefoon in een houder op het dashboard zit.

Het wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek SWOV onderzocht het rij- en kijkgedrag van 27 volwassenen. In een rijsimulator moesten ze tegelijk rijden en tekstberichten lezen op hun telefoon. Die hadden ze zowel in de hand als in de carkit. Het gevolg: zwalken, traag rijden, niet opletten, langzamer reageren.

De simulatie speelde zich af op een recht stuk snelweg, met rustig verkeer. In elk geval levensecht genoeg voor één van de testpersonen; die viel af wegens acute misselijkheid.

Je kunt één hand van het stuur halen, maar niet met één oog opletten. De conclusie van SWOV is helder: er is geen reden om aan te nemen dat het veiliger is om tijdens het autorijden de telefoon in de houder te bedienen dan in de hand. Er wordt zelfs meer op een telefoon gekeken die in een carkit zit, dan op de telefoon die deelnemers in hun hand houden.

De wet verbiedt nu alleen nog dat je je telefoon vasthoudt, hoewel een rechter in 2017 al oordeelde dat een boete voor typen op een telefoon in een handsfreehouder terecht was. De pakkans daarop is laag. De politie gebruikt nu wel een camera die ‘appen’ onderweg registreert maar ook lezen leidt af. En dat is moeilijker te bewijzen.

Helemaal afstand doen van de smartphone achter het stuur is niet mogelijk: verkeersdiensten als Talking Traffic maken juist gebruik van de telefoon om de doorvoer op kruispunten te verbeteren. Als Talking Traffic een succes wordt, zullen ook autofabrikanten de technologie integreren en verkeersinfo voor je neus op de ruit projecteren. Dat leidt minder af.

Appende automobilisten zie je overal in het wild. Ik vergelijk ze graag met vogelsoorten: de veelvoorkomende zwalk houdt zich niet binnen de lijntjes. Het twijfelaartje wisselt continu van snelheid en een blinde vink kijkt nooit in de spiegels – en nestelt ook graag op de linkerrijbaan terwijl rechts alle ruimte is. Bijna net zo irritant als het boomklevertje (jonge automobilist in opgevoerde Golf).

Diezelfde vogelgids zou mij determineren als het Kale Betwetertje – geen haar beter dan de rest. De lokroep van de carkit is moeilijk te weerstaan. Ook ik klik mijn telefoon op het dashboard, om te navigeren en Spotify te bedienen en soms een berichtje te lezen. Apple Carplay en Siri doen de rest.

De ANWB testte vorig jaar een serie anti-app apps, ook ingebouwd in het besturingssysteem van de telefoon, die binnenkomende berichten dempen. Gebruik van zo’n app-demper zou verplicht moeten zijn.

En als automobilisten ondanks een boete van 240 euro geen afstand kunnen doen van hun appjes, kan de politie ze misschien een handje helpen.

Voorstel: wie wordt betrapt op appen (telefoon in de hand of handsfree) is tijdelijk zijn telefoon kwijt. Laten we het snelheidsafhankelijk maken: dertig dagen geen telefoon als je 30 km/uur reed, honderd dagen als je 100 reed. Dat zal mij leren.

Marc Hijink schrijft over technologie