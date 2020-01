Vacature: onbetaald keihard werken in Holland Heineken House

Je moet een maand lang keihard werken, bent flexibel inzetbaar, klaagt niet over aanhoudend slaaptekort en spreekt bij voorkeur naast Nederlands en Engels ook Japans. Je helpt ’s werelds beroemdste biermerk Heineken te promoten, maar afgezien van de reis- en verblijfskosten die vergoed worden, krijg je daarvoor niet betaald.

Uitzendbureau Adecco zoekt voor deze zomer honderd „vrijwilligers” om Team NL Tokyo Center en het Holland Heineken House tijdens de Olympische Spelen in Japan draaiende te houden. Het gaat onder meer om biertappers, hulpkoks, technici en medewerkers in de ‘hospitality’ en ‘merchandising’.

De opzet van het centrum is dit jaar anders dan bij eerdere Olympische Spelen. Sportorganisatie NOC*NSF is verantwoordelijk voor de exploitatie van het Nederlandse paviljoen, Team NL Tokyo Center en het Holland Heineken House zijn daar onderdeel van. Het centrum zet niet alleen triomferende sporters in het zonnetje, maar moet ook fungeren als visitekaartje van het Nederlandse bedrijfsleven.

‘Unieke kans’

„We doen het met de beste bedoelingen”, zegt Marloes Grimbergen van uitzendbureau Adecco, dat ook bij voorgaande edities de werving verzorgde. Ook toen werd er niet betaald. „Het gaat om een hechte crew van mensen die samen een feest willen vieren. Dat willen ze niet missen. We kregen meer dan 1.200 vooraanmeldingen van geïnteresseerden.”

„Je krijgt er een hoop voor terug”, zegt Menno van der Vlist namens bierbrouwer Heineken (omzet in 2018: 22,5 miljard euro). „Het is een unieke kans om bij een evenement te zijn waar je anders niet zo snel zou komen. De uitbetaling geschiedt niet in harde euro’s, maar het is een enorme ervaring.”

„Wij werken in de sport graag met vrijwilligers”, licht Geert Slot van NOC*NSF toe. „Met zijn allen vinden we het erg leuk een stukje Nederland te bouwen ver van huis.” Of de begroting rond zou komen wanneer de medewerkers loon uitbetaald zouden krijgen of een stagevergoeding zouden krijgen? „Geen idee. We hebben nooit overwogen ze te betalen.”

‘Verdringing’

Vakbond FNV spreekt van „verdringing van betaald werk”. Een organisatie als Team NL Tokyo Center en het Holland Heineken House zou niet op vrijwilligers moeten draaien, vindt de vakbond. „Vrijwilligers ondersteunen het werk in bijvoorbeeld bibliotheken of de gezondheidszorg, maar horen niet de ruggengraat te vormen van het Holland Heineken House”, zegt persvoorlichter Annika Heerekop. „Wij beschouwen het als ontduiking van de cao-plicht. Als dit werk in Nederland plaatsvindt, betaal je ervoor. Dan moet je er ook voor betalen in het buitenland, misschien nog wel meer. Zeker als er zulke hoge eisen worden gesteld en mensen zeven dagen per week werken in zware roosters. Van een unieke ervaring kun je je gas, water en licht niet betalen.”