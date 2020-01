Streep door doodstraf Pakistaanse oud-president Musharraf

Een Pakistaans gerechtshof heeft de doodstraf van voormalig legerleider Pevez Musharraf vernietigd. De speciale rechtbank die de gevluchte oud-president in december bij verstek veroordeelde, zou in strijd met de wet zijn gevormd. Dat schrijft de Pakistaanse krant Dawn.

Musharraf (76) was na een proces van zes jaar tot de dood veroordeeld voor hoogverraad en ondermijning, omdat hij in 2007 de noodtoestand uitriep om aan de macht te kunnen blijven. De speciale rechtbank die voor de zaak was aangesteld, oordeelde bovendien dat zijn stoffelijk overschot drie dagen opgehangen moest worden buiten het parlement in Islamabad, indien hij voor zijn executie kwam te overlijden. Musharraf vluchtte in 2008 naar Dubai en was naar eigen zeggen te ziek om bij het proces aanwezig te zijn.

Musharraf besloot de rechtsgang en de uitspraak door een speciale rechtbank aan te vechten. Het hof in Lahore gaf de oud-president gelijk. Een openbaar aanklager zegt tegen persbureau AFP dat Musharraf daarmee feitelijk is vrijgesproken. Volgens de BBC kan de aanklacht in een andere rechtbank wel heropend worden.