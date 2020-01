Siemens onder vuur van klimaatactivisten

Een poging van het Duitse technologiebedrijf Siemens om zijn groene imago te verbeteren is mislukt. Eerst sloeg een 23-jarige klimaatactiviste dit weekeinde het aanbod van Siemens-topman Joe Kaeser af om plaats te nemen in de raad van commissarissen van de nieuwe energiedochter van het bedrijf, Siemens Energy.

En deze maandag riepen activisten op in verschillende Duitse steden, onder meer bij het hoofdkwartier in München, te betogen tegen het besluit van Siemens om deelname aan een omstreden kolenwinningsproject in Australië niet af te blazen. Door de aanhoudende branden in Australië hadden de protesten tegen het project de afgelopen weken sterk aan kracht gewonnen.

Het Indiase Adani-concern wil in Queensland, in het noordoosten van Australië, een kolenmijn exploiteren waar per jaar 60 miljoen ton steenkool gewonnen moet gaan worden. De Australische kolenexport zou daarmee 20 procent toenemen. Volgens de klimaatactivisten is dat een onacceptabele bijdrage aan de opwarming van de aarde.

Broeikasgassen

Een nieuw aan te leggen spoorlijn moet de kolen over 189 kilometer naar de dichtstbijzijnde haven transporteren. Siemens heeft afgelopen december toegezegd daar de seininstallaties voor te leveren. Maar Siemens zegt ook het streven naar klimaatneutraliteit in 2030, waarbij een evenwicht moet ontstaan tussen uitstoot en opname van broeikasgassen, met zijn technologie te ondersteunen.

Topman Kaeser wilde laten zien dat hij de bezwaren van de klimaatactivisten serieus neemt. Hij zocht vorige week het gesprek met Luisa Neubauer, in Duitsland een van de organisatoren van Fridays For Future, de door de Zweedse Greta Thunberg geïnspireerde scholierenstakingen voor het klimaat.

In dat gesprek verraste hij Neubauer met het aanbod van een zetel in de raad van commissarissen van Siemens Energy. Zij liet zondag echter weten dat ze daar niet voor voelde, omdat het haar onafhankelijkheid zou beperken.

Siemens, opperde ze, zou de post beter aan een wetenschapper van Scientists for Future kunnen aanbieden, een groep die de klimaatprotesten steunt. Maar daar voelde Siemens weer niet voor, hoe „goed bedoeld” de suggestie ook was. „Experts en wetenschappers hebben we al genoeg.”

‘Aan verplichtingen houden’

Enkele uren later maakte Kaeser bekend dat zijn bedrijf het contract voor de sein-installaties voor de kolenspoorlijn zal nakomen. Daarbij gaat het Siemens niet zozeer om de inkomsten uit het project, die zo’n 19 miljoen euro bedragen, voor Siemens een „erg kleine order”. Belangrijker zou de reputatieschade zijn, die het concern vreest als het terugkomt op eerder gemaakte afspraken.

In zijn uitvoerige toelichting op het besluit schrijft Kaeser: „Ik weet dat we verre van perfect zijn. En over dit project hadden we eerder verstandig moeten zijn. Maar nu moeten we een leverancier zijn die zich aan zijn verplichtingen houdt.”

Volgens Neubauer maakt Siemens hiermee een „onvergeeflijke fout”. Naast klimaatverandering zijn de bewaren tegen de mijn ingegeven door bezorgdheid over het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, dat voor de kust ligt vanwaar de kolen per schip vervoerd moeten worden.