Rotterdams ‘vluchtelingenquotum’ verdeelt coalitie

Het pleidooi van wethouder van integratie en locoburgemeester Bert Wijbenga (VVD) voor een vluchtelingenquotum in Rotterdam heeft tot verdeeldheid binnen de coalitie geleid. Vier van de zes coalitiepartijen (PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie-SGP) hebben zich gedistantieerd en een spoeddebat aangevraagd. Ook oppositiepartijen Denk, SP en Leefbaar Rotterdam willen in debat.

Wijbenga pleitte er maandag in NRC op persoonlijke titel voor om jaarlijks maximaal 640 statushouders, ofwel één promille van het aantal inwoners, toe te laten.

Een raadsmeerderheid is tegen een vluchtelingenquotum - al gaat de gemeente hier niet over. Denk wil dat Wijbenga het woord „quotum” terugneemt, en roept de vier coalitiepartijen ook hiertoe op.

Voor GroenLinks is een vluchtelingenquotum „onacceptabel”, zegt fractievoorzitter Lies Roest. „Meer dan 90 procent wordt al in de eigen regio opgevangen.”

Binnen de coalitie is ook verbazing dat Wijbenga op persoonlijke titel heeft gesproken. Volgens de PvdA staat een vluchtelingenquotum „haaks” op de „positieve, oplossingsgerichte aanpak” in het integratiebeleid van het college, getiteld Relax. Dit is Rotterdam.

Coalitiepartijen willen dat Wijbenga zich houdt aan het collegebeleid, „en niet gaat zitten freestylen”, aldus Roest van GroenLinks.