Queen geeft Harry en Meghan haar zegen

Na een dag van koninklijk topberaad op landgoed Sandringham is het hoge woord eruit: koningin Elizabeth II stemt in met het verzoek van haar kleinzoon Harry en zijn vrouw Meghan om terug te treden als senior-royals en een deel van het jaar in Canada te wonen. Dat liet Buckingham Palace aan het einde van maandagmiddag in een verklaring weten. „Mijn familie en ik steunen geheel de wens van Harry en Meghan een nieuw leven op te bouwen als jong gezin”, aldus de 93-jarige monarch.

Het beraad op Sandringham, in de oostelijke county Norfolk, begon volgens Britse media om twee uur in de middag. Rond half vijf werden vertrekkende auto’s gespot met daarin Charles, William en Harry. Uit de korte verklaring blijkt dat de koningin uiteindelijk met tegenzin Harry laat gaan als senior-royal.

De koningin „had het geprefereerd” als Harry en Meghan de komende jaren gewoon representatieve taken waren blijven uitvoeren. Volgens de verklaring is de verhuizing naar Canada – Meghan woonde eerder al in Toronto – geen definitieve regeling. De koningin noemt de verhuizing van haar kleinzoon naar de Noord-Amerikaanse lidstaat van het Gemenebest waarvan zij staatshoofd is „een overgangsperiode”.

Zoontje

Na de ophef van vorige week was Meghan al terug naar Canada gevlogen, volgens haar woordvoerder om met haar zoontje Archie te zijn. De Britse tabloids berichten dat zij via een telefoonverbinding meedeed aan het beraad op Sandringham.

De Britse pers is compleet in de ban van ‘Megxit’, zoals de crisis in het koningshuis is gaan heten. Tabloids als de Daily Mail vullen de afgelopen dagen elke dag vijftien pagina’s met berichtgeving over Meghan en Harry.

De Sunday Times schreef dit weekend dat de onvrede groeit over de rol van Edward Young, de 53-jarige privésecretaris van de koningin. Hij zou te weinig alert zijn geweest op de sluimerende onvrede bij Harry en Meghan en hij zou niet adequaat hebben gehandeld in de affaire met prins Andrew, die eind vorig jaar een tenenkrommend interview gaf over zijn vriendschap met de Amerikaanse zakenman en veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein.

Pais en vree

The Times meldde maandag dat Harry en William geen warme broederband meer hebben sinds Harry een relatie met Meghan heeft. Doorgaans reageren royals niet op roddels en beweringen van anonieme bronnen, maar maandag kwamen de twee broers via woordvoerders met een verklaring dat het bericht kwalijk is en niet klopt – alles om naar buiten toe zo veel mogelijk pais en vree uit te stralen.

Het gesprek van maandag zal zeker niet de laatste keer zijn dat het onderwerp wordt aangeroerd. Er moeten nog meer concrete afspraken gemaakt worden over wat voor vertegenwoordigend werk Harry en Meghan wél blijven doen en wat dat betekent voor hun financiële tegemoetkoming.