Nederland debuteert met ‘Ares’ op wereldpodium Netflix

Er hangt spanning in de lucht. In bijzondere gewaden uitgedoste figuren lopen door de gangen van een monumentaal gebouw in Amsterdam. Terwijl buiten de avondspits op gang komt, worden in het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) opnames gemaakt voor de eerste Nederlandse Netflix-serie. De productie van Ares zit deze maandag in maart nog in een geheimzinnige fase: de Amerikaanse streamingdienst heeft de opnames aangekondigd, cast en crew zijn bekend. Verder wordt er nog weinig naar buiten gebracht.

Voor een handvol journalisten wordt een tipje van de sluier opgelicht. „Op alle vlakken leggen we de lat hoger. We wilden iets maken wat er nog niet was in Nederland”, zegt producent Pieter Kuijpers van productiebedrijf Pupkin. Ares is een groots opgezette psychologische horrorserie over een exclusieve en machtige studentenvereniging. Rosa (Jade Olieberg) wordt via haar beste vriend Jacob (Tobias Kersloot) binnengehaald bij dit genootschap, Ares genoemd. Ze gaan het ontgroeningsproces in, maar al snel blijkt dat Ares duistere geheimen bewaart over het verleden van Nederland. Dan zijn er ook nog bovennatuurlijke invloeden. Er is gefilmd op locaties met veel geschiedenis, zoals het Rijksmuseum.

Toen Netflix in 2013 naar Nederland kwam, werd er meteen gespeculeerd over een Nederlandse ‘Original’. De videodienst maakt eigen series zoals The Crown en Stranger Things en zet steeds meer in op producties uit niet-Engelstalige landen (het Vlaams-Nederlandse Undercover scoorde goed, maar dat is een co-productie met andere partijen). Ares is helemaal van Netflix. Het contact met het bedrijf, marktleider met 158 miljoen abonnees in 190 landen, kwam tot stand dankzij Riphagen, de laatste film die Kuijpers regisseerde. „Zij kochten daar de rechten van. Daarna hielden we contact. Ik heb goed geluisterd naar wat zij zouden willen.” De makers kwamen uit op de combinatie van een coming of age-verhaal met horror.

„De studentenverenigingen zoals wij die kennen zijn best uniek. Wij hebben er een Corps 2.0 van gemaakt, white privilege to the max. De vereniging Ares is al heel oud en hun tradities beginnen te schuren met de veranderende maatschappij. Dat gebeurt nu ook in het echt. We hebben het gepitcht en Netflix zei: ja dat vinden we tof.”

Het idee werd uitgewerkt met schrijverscollectief Winchester McFly. Voor de regie: Giancarlo Sanchez (Mocro Maffia) en Michiel ten Hoorn (Aanmodderfakker). Sanchez: „Op een dag wilde Pieter me spreken, maar ik mocht vooraf niet weten dat het over Netflix ging. Toen hij begon over studenten dacht ik: dat heb ik al gezien. Toen vertelde hij over de koppeling met het ‘geheime’ verleden van ons land. Ik zei: als je dat doet, moet je die wond echt opentrekken en de vraag beantwoorden hoe het kan dat zo’n klein landje een paar eeuwen geleden de grootste wereldmacht was. Dat kan niet op een zuivere manier zijn gegaan. En de organisatie waar die kids in terechtkomen moet een nachtmerrie zijn, die mensen moeten fucking evil zijn.”

Tijdens het bezoek aan de set regisseert Sanchez een „cruciale” scène die halverwege het achtdelige seizoen zit. In een imposante ronde zaal van het KIT ontvouwt zich een gruwelijk tafereel. De toon is duidelijk: sinister, bloedserieus. Vanwege spoilergevoeligheid kan er niet meer beschreven worden. Het spelen van horror, een genre waar Nederland niet bekend om staat, is voor hoofdrolspeelster Jade Olieberg ook nieuw: „Je moet het echt leren terwijl je bezig bent, dit krijg je niet op de toneelschool.”

Op zoek naar identiteit

Zodra de draaidag erop zit en de figuranten hun kostuums inleveren, spreekt NRC met de acteurs. Olieberg zit nog vol energie en verheugt zich op de aanstaande over the hill party: „Dan hebben we de helft van de opnames gehad en gaan we proosten op het harde werk.” Brengt het feit dat ze bezig zijn met de eerste Nederlandse Netflix-serie extra druk met zich mee? „Op elke set wil je gewoon keihard werken”, zegt ze, „maar voor Netflix gaan wel even wat andere deuren open. Dit gaat verder dan ik ooit had kunnen dromen.”

Haar personage Rosa komt niet uit die elite waar de nieuwe leden van Ares normaal uit geselecteerd worden, zoals Jacob. „Ze is de slimste van haar klas en toch krijgt ze minder kansen. Dat trekt ze niet meer.” Ze wordt gescout door Carmen, gespeeld door Lisa Smit: „De serie gaat over jonge mensen die op zoek zijn naar hun identiteit en over hoe ver ze willen gaan om hun ambities te realiseren. Rosa en Carmen hebben een spannende connectie. Je merkt dat ze allebei krachtige vrouwen zijn, maar er is ook sprake van een bepaalde machtsverhouding. Het is de vraag of die standhoudt.”

In ondersteunende rollen zien we acteurs met een flinke staat van dienst; Hans Kesting en Rifka Lodeizen spelen machtige figuren binnen het genootschap. Maar de makers hopen met dit grote podium vooral een nieuwe generatie acteurs te lanceren. Sanchez: „We geven gehoor aan de klacht dat er altijd dezelfde acteurs in Nederlandse films zitten.” Kuijpers: „Toen ik de film Van God los maakte, was het voor die acteurs een hele nieuwe start. Stiekem hoop je dat Ares dat ook gaat doen.” Focussen op dat nieuwe podium moet je niet doen, zegt Frieda Barnhard, die de elitaire Fleur speelt: „Daarover nadenken is net als denken over de oneindigheid van het heelal. Dan word je knettergek. Dus normaal doen en gewoon de scènes spelen.”

Internationaal meedoen

Sanchez en Ten Horn regisseren elk vier afleveringen van een half uur. Giancarlo Sanchez neemt de eerste helft op zich: „Ik zet het neer en dan kopt Michiel het in.” Netflix wilde volgens hem geen serie in een genre dat vaak in Nederland gemaakt wordt, geen voorspelbare ziekenhuis- of misdaadserie. „Meestal vraagt Hilversum je om een verhaal te vertellen. Nu vroeg een Amerikaans bedrijf wat wij wilden vertellen. Met horror kun je vanuit metaforen vertellen. Waar zit je angst? Het ongemakkelijke aan Nederland: wij hebben het extreem goed, maar doen nonchalant over de herkomst van die rijkdom. Wat als je een studentenvereniging ingaat en je merkt dat het sektarische vormen aanneemt? Wat doe je dan?” Hoewel er dankzij Netflix deuren van opnamelocaties open gingen, was er ook wel uitleg nodig: „Het raakt mensen nu al.”

Negen maanden later…

Tegen Kerst vraagt NRC aan Sanchez hoe het jaar is verlopen. De regisseur spreekt van „gezonde spanning” over de lancering op 17 januari. De serie werd in augustus opgeleverd. Daarna begon het post-traject, van nasynchronisatie tot marketing. „Ik heb nog nooit zo’n productie meegemaakt. Normaal kun je het met de Nederlandse budgetten niet opnemen tegen bijvoorbeeld de Britse manier van vormgeven. Nu wel. Dat betekent een andere manier van opzetten, veel vergaderen. We creëerden een wereld die je nog niet kent.”

Op het Amsterdamse kantoor van Pupkin kijkt ook Kuijpers terug. „De vraag was of we een serie kunnen maken die internationaal meedoet. Is er genoeg kwaliteit in huis? En gelukkig, dat hebben we. Het bleef een hele uitdaging. Normaal bedenk je oplossingen die het makkelijker maken. Nu dachten we steeds: laten we problemen zoeken die het moeilijker maken. De locaties waren enorm, niet na te bouwen op een set. Je moet dus efficiënt produceren en draaien, je hebt niet alle tijd. Bij series als La casa de papel wordt de hele set gebouwd. Dat was bij ons onmogelijk.”

Aan special effects en special make-up is veel aandacht en geld besteed, maar dat is geen garantie voor succes, de kijkers moeten meegaan in het verhaal en de bovennatuurlijke ontwikkelingen. „We nemen het genre heel serieus en willen het niet ironiseren.” Sanchez: „We weten dat niet iedereen het opeet. Sommigen mensen houden gewoon niet van horror of fantasie. We hebben geen Gooische Vrouwen gemaakt.”

Ares vanaf vrijdag 17 januari op Netflix