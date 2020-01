Nasleep crash Protesten Iran houden aan, Londen ontbiedt op zijn beurt ambassadeur

In Iran is maandag voor de derde dag op rij gedemonstreerd tegen het regime. De betogers zijn boos omdat hun regering heeft gelogen over het per ongeluk neerschieten van een Oekraïens passagiersvliegtuig. Gevreesd wordt dat de protesten verder zullen verhevigen en dat daarbij doden zullen vallen. Bij de protesten afgelopen weekeinde zijn schoten gelost en werd traangas gebruikt, meldt persbureau AP op basis van video’s op sociale media. De politie in Teheran ontkent dit.

De Iraanse ambassadeur in Londen is maandag ontboden door het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij moet uitleg geven over de arrestatie van de Britse ambassadeur in Teheran afgelopen zaterdag, waarbij de ambassadeur korte tijd is vastgehouden. De Britse ambassadeur was aanwezig bij een herdenkingsdienst ter ere van de slachtoffers van de vliegtuigcrash van vorige week woensdag. De ambassadeur werd aangehouden omdat hij de protesten zou hebben aangemoedigd. Naar eigen zeggen was de ambassadeur meteen vertrokken toen aanwezigen politieke leuzen begonnen te scanderen.

Een woordvoerder van de Britse premier Boris Johnson noemde de arrestatie maandag „een onacceptabele schending van het Verdrag van Wenen”, waarin het internationale diplomatieke verkeer is vastgelegd. Hij eist dat het voorval wordt onderzocht.

De ministers uit vijf verschillende landen die burgers verloren bij de vliegramp, komen donderdag bijeen in Londen. Daar zullen zij praten over eventuele juridische stappen tegen Iran en compensatie voor familieleden van slachtoffers, zo maakte de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Vadym Prystajko maandag bekend.

Het gaat om Oekraïne, Canada, Zweden, Afghanistan en een vijfde land dat niet genoemd is. In het vliegtuig zaten ook Duitse en Britse burgers. Veel inzittenden hadden een dubbele nationaliteit, meestal zowel die van Iran als van een ander land.

De protesten in Iran begonnen zaterdag, nadat het regime erkende dat de Iraanse luchtafweer het toestel toch had neergehaald met een raket. Iran ontkende in eerste instantie iets met het ongeluk te maken te hebben, en weet de crash aan een technisch mankement. Bij de ramp kwamen alle 176 inzittenden om.