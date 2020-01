Minderheid

Singapore, downtown. Ik woon inmiddels acht jaar met veel plezier in dit multiraciale, multiculturele stadstaatje. De massale immigratie van westerlingen is echter nog relatief nieuw. Ik probeer een taxi aan te houden, en eindelijk zie ik een vrije. Ik wenk, hij vertraagt, en op het laatste moment stopt hij. Ik stap in, en de chauffeur valt meteen met de deur in huis (in het Engels): „Normaal pik ik geen westerlingen op. Ze gedragen zich grof en arrogant, en zijn ’s avonds vaak dronken. Maar ik bekeek jou eens goed, en je zag er wel vriendelijk uit.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl