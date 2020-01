‘Joker’ en ‘Once Upon a Time ... in Hollywood’ grootste Oscar-kanshebbers

Met elf Oscarnominaties is Joker de koploper bij de 92ste Academy Awards, vrij uniek voor een film over een stripschurk. Tarantino’s Once Upon a Time ... in Hollywood, Scorseses The Irishman en Sam Mendes’ oorlogepos 1917 volgen met elk tien nominaties. Het Oscargala op 9 februari doet het voor de tweede keer zonder presentator, een ondankbare klus met hoog afbrandgevaar.

Bij deze maandag bekendgemaakte voorselectie kiezen de ‘branches’ van The Academy – acteurs, regisseurs et cetera – hun Oscarkandidaten. De keus stelt The Academy dit jaar bloot aan hernieuwde verwijten van seksuele en raciale vooroordelen à la #metoo en #OscarsSoWhite.

Herenclub

Greta Gerwig kreeg voor haar veelgeprezen Little Women geen nominatie als beste regisseur, de heren Scorsese, Tarantino, Mendes, Todd Phillips (Joker) en Bong Joon Ho (Parasite) maken daar de dienst uit. Met één nominatie voor Cynthia Erivo (bijrol Harriet) werd net voorkomen dat, zoals eerder bij de Britse prijzen de Bafta’s, geen enkele gekleurde acteur werd genomineerd. Er was gehoopt op Awkwafina (The Farewell), Octavia Spencer (Luce) of de comeback van Eddie Murphy in Dolomite is My Name.

Een andere vraag bij het komend Oscargala is hoe het Netflix vergaat. De streamingdienst liet Sony en Disney achter zich met 24 nominaties voor films als The Irishman, Marriage Story and The Two Popes. Maar bij de Golden Globes wist Netflix onlangs slechts 1 van zijn 17 filmnominaties te verzilveren. Netflix bereikte vorig jaar opnieuw geen akkoord met de grote bioscoopketens over een bioscooprelase van zijn paradepaardjes. De vraag is hoe Hollywood daartegenaan kijkt.

Beste acteur- en actricenominaties

Bij de vier acteer-Oscars – beste mannelijke en vrouwelijke hoofd- en bijrol – clashen dit jaar de ensembles. Actrice Scarlett Johansson is zowel kandidaat voor beste bijrol (Jojo Rabbit) als hoofdrol (Marriage Story), voor dat scheidingsdrama werd ook tegenspeler Adam Driver genomineerd. De pausen Anthony Hopkins (bijrol, Benedictus XVI) en Jonathan Pryce (hoofdrol, Franciscus) zijn beide genomineerd voor The Two Popes, hoewel de 92-jarige Benedictus hun in de film veronderstelde vriendschap ietwat bedierf door gisteren zijn opvolger te waarschuwen niet te tornen aan het celibaat.

Brad Pitt en Leonardo DiCaprio in “’Once Upon a Time ... in Hollywood’

Brad Pitt (bijrol) en Leonardo DiCaprio (hoofdrol) zijn genomineerd als stuntman Cliff en B-acteur Rick in Once Upon a Time ... in Hollywood, Florence Pugh (bijrol) en Saoirse Ronan (hoofdrol) voor Little Women, Margot Robbie (bijrol) en Charlize Theron (hoofdrol als Megyn Kelly) voor Bombshell, over seksueel misbruik bij Fox News, Bij The Irishman wedijvert Joe Pesci als maffiabaas Russell Buffalino met Al Pacino als Jimmy Hoffa om de beste bijrol, maar de hoofdrol Robert De Niro werd over het hoofd gezien. Als beste acteur en actrice zijn Joaquin Phoenix (Joker) en Renée Zellweger (Judy) overigens de favorieten.

Hyun Seung-min en Choi Woo-shik in de Zuid-Koreaanse film ‘Parasite’.

Opvallend zijn ook de zes nominaties voor het Zuid-Koreaanse Parasite, dat in Cannes de Gouden Palm won. Wellicht onder druk van teruglopende kijkcijfers in de VS profileert de Oscar zich nadrukkelijker als mondiale filmprijs: de categorie ‘niet-Engelstalige film’ werd dit jaar herdoopt tot ‘internationale film'. Behalve Parasite – beste film, regie, internationale film, montage, productiedesign, oorspronkelijk script – werd Antonio Banderas als beste acteur genomineerd voor het Spaanse Dolor Y Gloria. Die film is ook in de race voor beste internationale film.