Het beeldscherm van morgen vouw je op en rol je op

Een jaar geleden begon de trend al: de Chinese smartphonemaker Royole liet tijdens de vorige editie van de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas een telefoon zien met een opvouwbaar beeldscherm. Diezelfde technologie gingen Samsung en Huawei later ook gebruiken. Wie het apparaat van Royole openvouwde had ineens een kleine tablet tot zijn beschikking.

Dit jaar bewees de CES dat de technologie niet beperkt blijft tot telefoons. Opvouwschermen, maar ook andere beeldschermen stonden vorige week centraal tijdens de internationale gadgetbeurs waar vertegenwoordigers van de grote technologiebedrijven hun plannen voor het komende jaar presenteren. Sommige producten zijn zo apart dat ze vooral bedoeld lijken om op te vallen, niet om op korte termijn op de markt te brengen.

Opvouwen

Intel, Dell en Lenovo lieten in Las Vegas laptops met opvouwschermen zien, waarbij het beeld ook de plek van het toetsenbord inneemt. Royole op zijn beurt toonde hoe je een flexibel display om een ronde speaker kan wikkelen. Zo kan bijvoorbeeld de videoclip worden getoond van het liedje dat je hoort via de speaker. Of kan de muziek op grafische wijze worden gevisualiseerd.

Lenovo X1 Fold. Hoewel Intel en Dell ook opvouwbare laptops lieten zien, was Lenovo de enige met een model dat dit jaar ook echt verkocht zal worden. De X1 Fold heeft een scherm van 13,3 inch groot, dat je kunt samenvouwen om hem als laptop neer te zetten. Als je toch nog met fysieke knoppen wil typen, is het mogelijk om een bijbehorend toetsenbord te bevestigen. Samsung Ballie. Sony’s robothond Aibo krijgt concurrentie van Ballie, een ‘gezellige’ robot die door je huis kan rollen. Een ingebouwde camera herkent mensen en dieren, zodat die gevolgd of ontweken kunnen worden. Als je hem roept, rolt hij naar je uitgestoken hand toe. Hij kan ook gedetecteerde troep doorgeven aan je slimme stofzuiger. Een verkoopdatum is nog niet bekendgemaakt. Sony Vision-S. Sony is natuurlijk bekend van zijn tv’s en PalyStation-spelcomputers, maar het Japanse bedrijf kwam dit jaar met iets compleet anders: een auto. De Vision-S is een elektrische wagen met ingebouwde sensoren voor zelfrijdsystemen. Daarmee wil het bedrijf bewijzen tot meer in staat te zijn, al kun je dit jaar nog geen Sony-auto kopen. De Vision-S is een prototype. Alienware UFO. Nintendo’s spelcomputer Switch doet het buitengewoon goed en dat heeft pc-maker Dell ook gezien. Het bedrijf presenteerde daarom zijn Alienware UFO: een draagbare spelcomputer met aan de binnenkant een ‘volwaardige pc’. Hierdoor kun je er games op spelen die normaal een grote computer vereisen. Ook dit is op het moment nog een concept: verkoopplannen zijn nog niet bekendgemaakt. LG OLED TV R9. Nadat hij jaren op CES te zien was, is het hoge woord er nu uit: LG’s oprolbare televisie wordt vanaf dit jaar verkocht. Het flexibele scherm zit in een rechthoekige doos en komt omhoog zodra je televisie wilt kijken. Hierdoor zie je geen groot zwart vlak in je huiskamer als het apparaat uitstaat. Duur is de oprolbare televisie wel: volgens een topman van het bedrijf ligt de richtprijs rond de 54.000 euro.

Samsung demonstreerde nieuwe televisies die nagenoeg randloos zijn. De kleine strip aan de zijkanten lijkt helemaal te verdwijnen zodra je het beeld aanzet. Ook daarmee wordt het voorbeeld van de smartphone nagejaagd: schermranden zijn al jaren vrijwel afwezig op moderne toestellen.

Bovendien belooft de Zuid-Koreaanse elektronicafabrikant om zijn Sero-televisie wereldwijd te gaan verkopen. Dit toestel werd eigenlijk speciaal ontwikkeld voor millennials. Speel er een staande video op af – de beeldverhouding die je vaak ziet op telefoons en sociale media – en het hele tv-scherm wordt gekanteld door een ingebouwde motor.

Samsung liet ook een televisie van maar liefst 7 meter breed zien, om zijn beeldschermtechnologie micro-led te demonstreren. Deze moet op termijn de oled-techniek vervangen, in zogenoemde ‘premium-televisies’ met hoge contrastwaarden.

AirPods-oorlog

Techreus Apple had het afgelopen jaar groot succes met zijn draadloze AirPods-oordoppen – een succes dat veel concurrenten op de CES in Las Vegas proberen na te bootsen.

Audio-Technica, 1More, Panasonic en Klipsch lieten allemaal vergelijkbare dopjes zien, die met een bijgeleverde accuhoes worden opgeladen. Al deze oordoppen bieden ook actieve ruisonderdrukking, zodat je tijdens het luisteren de omgeving minder hoort.

Prototypes

Technologiebeurs CES in teken van geopolitiek

Vroeger presenteerden fabrikanten op CES producten die het komende jaar te koop zouden zijn, maar daar komt langzaam verandering in. Een groeiend aantal bedrijven houdt liever eigen feestjes om bijvoorbeeld nieuwe telefoons te presenteren, waardoor er weinig overblijft voor de oorspronkelijke beurs in Las Vegas.

Het gebeurt daarom steeds vaker dat op de CES vooral concepten worden getoond. Dat zijn prototypes van apparaten die niet per se verkocht gaan worden, maar die laten zien wat er in de toekomst wellicht gaat gebeuren. En hoe innovatief de presenterende bedrijven zijn. Dat gebeurde dit jaar bijvoorbeeld bij de ‘camera-verbergende’ telefoon van OnePlus – klik, en het glas over de drie camera’s wordt donker – en bij een futuristische auto van Mercedes. De wagen heeft zijwaarts rollende wielen. Leuk om te zien, maar de kans is klein dat je ze zelf ooit mag gebruiken.