Geen nieuwe twee- of driesterrenrestaurants in Nederland

Nederland heeft er geen nieuwe twee- of driesterrenrestaurants bijgekregen. Dat maakte Michelin maandag bekend tijdens de presentatie van zijn gids voor 2020. Wel zijn er acht één-sterbeoordelingen bijgekomen. In totaal zijn er nu 111 Nederlandse sterrenrestaurants. Twee kregen de hoogst mogelijke beoordeling en zeventien een tweesterrenkwalificering.

Het aantal Nederlandse restaurants met drie sterren is geslonken van drie naar twee doordat het Gelderse De Leest zijn deuren heeft gesloten. De twee keukens die volgens de Michelin-kwalificering nog „uniek” en „de reis waard” zijn, zijn Inter Scaldes in Kruiningen (Zeeland) en De Librije in Zwolle. Volgens Michelin onderscheiden zij zich door „hun uitermate persoonlijke keukens” en de „fabelachtige ervaring die zij met hun gerechten weten te bieden”. De twee restaurants behoren volgens Michelin „nog steeds tot de top van de mondiale gastronomie”.

Beluga Loves You

In de tweesterrencategorie is er slechts één wijziging. Het Maastrichtse tweesterrenrestaurant Beluga kreeg een nieuwe eigenaar en maakte een doorstart met een nieuw team als Beluga Loves You. Beluga verdween daardoor uit de lijst en nieuwkomer Beluga Loves You is door Michelin beloond met één ster. Zeven andere restaurants zijn eveneens beloond met een één-sterwaardering. Dat zijn het ook in Maastricht gelegen Rantrée, het Amsterdamse Graphite, Noble Kitchen uit Cromvoirt, Zout & Citroen (Oosterhout), Versaen (Ravenstein), Eden (Valkenswaard) en Marrees (Weert).

Wel verloren vijf restaurants hun één-sterwaardering. Het gaat om Blok’s in Amersfoort, Bridges Dining in Amsterdam, Kasteel Heemstede in Houten, La Trinité in Sluis en Strandlodge in Winterswijk. Sommige chefs hebben daar zelf om gevraagd. Blok’s maakt een doorstart als restaurant MEI en wil zich weer meer richten op lokaal publiek, iets wat lastiger werd door de aantrekkingskracht die de Michelinster had. La Trinité verzocht Michelin na negen jaar de ster in te trekken, eveneens om een breder publiek te trekken. Kasteel Heemstede heeft sinds verleden jaar een nieuwe chef.

Naast de sterrencategorieën kent Michelin ook Bib Gourmands toe. Deze categorie kan gezien worden als een waardering van goed eten voor een relatief betaalbare prijs (onder 39 euro voor een keuzemenu). Deze 133 restaurants kenmerken zich door een „eigen invulling van de chef, met steeds meer oog voor groenten en duurzaamheid” die zorgen voor „een opwindende bundeling van uiteenlopende kookstijlen”.