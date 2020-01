FC Barcelona ontslaat trainer Valverde en gaat verder met Setién

FC Barcelona heeft trainer Ernesto Valverde ontslagen. Dat maakte de Spaanse voetbalclub maandagavond bekend. De 55-jarige Spanjaard kreeg de afgelopen maanden ondanks de overwegend goede resultaten in de Spaanse competitie en Champions League veel kritiek om de wisselvalligheid en onaantrekkelijke speelstijl van zijn ploeg. Daar moet zijn opvolger Quique Setién verandering in brengen.

Het ontslag van Valverde mag gezien de resultaten van Barcelona verrassend genoemd worden. De club van middenvelder Frenkie de Jong staat met veertig punten uit negentien wedstrijden gedeeld bovenaan in de Spaanse competitie, samen met aartsrivaal Real Madrid dat halverwege de competitie wel een slechter doelsaldo heeft. Bovendien plaatste Barcelona zich onder Valverde ongeslagen voor de knock-outfase van de Champions League.

De 61-jarige Setién zit zonder club nadat zijn contract bij de Spaanse middenmoter Real Betis afgelopen zomer werd ontbonden. Hij trainde daarvoor onder meer Las Palmas en Santander in Spanje. De Spanjaard, die bekend staat als een Johan Cruijff-adept, ontving in het verleden veel lof voor zijn aanvallende spel, maar won als trainer nog nooit een prijs.

Bondscoach Koeman benaderd

Afgelopen weekend onthulden verschillende Spaanse sportmedia dat de club achter de schermen druk zocht naar een opvolger van Valverde, wiens contract aan het einde van dit seizoen zou aflopen. Daarbij werd duidelijk dat zowel clubicoon Xavi Hernández als de Nederlandse bondscoach en voormalig FC Barcelona-speler Ronald Koeman zijn benaderd. Die handelswijze leverde de club eerder op maandag kritiek op van een andere FC Barcelona-icoon, Andrés Iniesta.

Koeman bevestigde tegenover de NOS dat hij een aanbod had ontvangen om per direct aan de slag te gaan als hoofdtrainer, maar dat hij een tussentijdse overgang niet zag zitten gezien het aanstaande EK. Wel werd in oktober bekend dat Koeman een clausule in zijn contract heeft staan dat hij het Nederlands elftal onder bepaalde voorwaarden mag verlaten voor FC Barcelona.