Extra staatssecretaris om problemen Belastingdienst op te lossen

Het ministerie van Financiën gaat een extra staatssecretaris aanstellen om de problemen bij de Belastingdienst op te lossen. Dat laat een woordvoerder van D66-fractievoorzitter Rob Jetten maandag weten. Beide kandidaten zullen worden voorgedragen door D66, de partij van de vorige maand afgetreden staatssecretaris Menno Snel. De regeringspartijen zijn van mening dat zijn taken niet door één persoon kunnen worden uitgevoerd.

Eén staatssecretaris krijgt de verantwoordelijkheid voor het innen van belastingen en het doorvoeren van eerder voorgenomen hervormingen van het belastingstelsel. De ander wordt aangesteld voor het afwikkelen van de toeslagenaffaire, het uitkeren van toeslagen en de hervorming van het toeslagenstelsel. Deze tweede staatssecretaris wordt ook verantwoordelijk voor de douane.

Snel stapte vorige maand op vanwege de kindertoeslagaffaire waarbij honderden ouders ten onrechte als fraudeur werden aangemerkt. Sindsdien worden zijn taken waargenomen door minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA). Hij kondigde dit weekend aan drastisch in te grijpen bij de top van de Belastingdienst. Er komt een bestuurlijke reorganisatie en directeur-generaal Jaap Uijlenbroek, de hoogst verantwoordelijke ambtenaar, vertrekt op korte termijn.

Afsplitsing Toeslagen en Douane

Afgelopen weekeinde kondigde Hoekstra aan dat de onderdelen Toeslagen en Douane zelfstandige organisaties worden. Deze onderdelen gaan onder het ministerie van Financiën vallen en krijgen beide een aparte topman. De reorganisatie is volgens Hoekstra nodig omdat het vertrouwen in de Belastingdienst is geschaad, onder meer door de misstanden met de kinderopvangtoeslag.

Hoekstra sprak vorige week de verwachting uit dat de afwikkeling van de kindertoeslagenaffaire nog zeker een jaar gaat duren. Tot dusverre hebben 280 ouders financiële compensatie gekregen omdat hun kinderopvangtoeslag in 2014 onterecht werd stopgezet. Het is nog onduidelijk wanneer de andere gedupeerden worden gecompenseerd. De minister wilde niet bevestigen dat er mogelijk negenduizend gezinnen zijn gedupeerd, een getal dat zijn voorganger Snel in november noemde.