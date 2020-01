Emma en Noah de populairste kindernamen - zoek hier uw eigen naam

De kans is groot dat Emma en Noah straks niet de enige kinderen met die naam in hun klas zullen zijn. Het zijn de populairste babynamen van vorig jaar, zo maakte de Sociale Verzekeringsbank (SVB) maandag bekend. De SVB presenteert jaarlijks een lijst met de meest gekozen babynamen. De naam Noah werd in totaal 785 keer gegeven en Emma 731 keer.

In 2017 waren Emma en Noah ook al de populairste namen. Vorig jaar stonden Lucas en Julia bovenaan de lijst. In 2016 werden de namen Daan en Anna het vaakst gegeven, gevolgd door alweer Emma en Noah. In 2019 werden in Nederland 169.189 baby’s geboren, van wie 86.653 jongens en 82.536 meisjes, blijkt uit de cijfers tot en met november 2019.

Andere populaire jongensnamen waren afgelopen jaar Daan, Lucas, Levi, Sem en Finn. Populaire meisjesnamen waren Mila, Sophie, Zoë, Julia en Tess. Een van de veelzijdigste namen is Mohamed, die pas op plek 64 voorkomt, maar op veel verschillende manieren wordt geschreven. Onder meer Mohammed, Mohammad, Muhammad, Muhammed komen voor in de lijst. Ook zijn er veel varianten van Luuk en Lucas: Luc, Luca, Luka, Lukas, Luke en Lux. Dat geldt ook voor Sara, Sarah, Sare, Zara en Zahra.

Bijbelse namen

Opvallend is dat vooral korte namen het weer erg goed doen. Zeven van de tien populairste jongensnamen hebben maar vier letters, de andere drie hebben er vijf. Bij de meisjes hebben acht van de tien populairste namen vier letters of minder, en zijn er twee namen met vijf letters.

Ook Bijbelse namen zijn nog altijd populair. Denk bijvoorbeeld aan Noah, Levi, Lucas, Daan, Sem, Thomas, David, Sophie, Sara, Maria, Esther, Eva en Hannah. Tegen de tweehonderd namen in de lijst zijn als variant terug te vinden in de Bijbel. De SVB publiceert sinds kort alleen maar namen die minimaal 25 keer zijn gegeven. Unieke namen, die bijvoorbeeld maar een keer zijn gegeven, publiceert de organisatie in verband met de privacy niet meer.

