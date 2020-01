De Nederlandse scheepsbouwer Damen mag vier Duitse fregatten bouwen ter waarde van 4,5 miljard euro. Dat schrijven het Duitse persbureau DPA en persbureau Reuters. Een woordvoerder van Damen zegt dat het bedrijf formeel nog niet op de hoogte is gesteld van de beslissing. Naar verwachting wordt dit dinsdag officieel bekend gemaakt.

Volgens DPA gaat het de grootste aankoop van dergelijke aard door de Duitse marine ooit. Hoewel schepen wel worden gebouwd op een scheepswerf in het noorden van Duitsland, wordt het miljardenproject geleid door Damen. De aanbesteding moet nog rechtelijk getoetst en goedgekeurd worden door de Bondsdag.

Het betreft marineschepen van het type MKS 180, een type fregat van 155 meter dat op verschillende manieren inzetbaar is. De Duitse marine omschrijft het als een „universeel wapen”, dat onder meer gebruikt kan worden voor anti-piraterij-missies en om onderzeeërs op te sporen.

In december werd bekend dat Arnout Damen, zoon en kleinzoon van de twee oprichters, per 1 januari de nieuwe topman is van Damen Shipyards. Het bedrijf wordt bovendien nieuw gestructureerd met een aantal losse divisies, waaronder een divisie Naval voor marineschepen.