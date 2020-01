Boer Zoekt Vrouw best bekeken programma van het decennium

Het doodverklaren van de televisie kunnen we wederom een jaartje uitstellen. De Nederlandse kijker zat vorig jaar maar liefs drie uur en twaalf minuten voor de televisie. En dat is op één minuut na evenveel als aan het begin van het decennium.

Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage van de kijkcijferdienst SKO. De top-25 van best bekeken tv-programma’s wordt – net als in het hele decennium – gedomineerd door voetbal en andere sport. Nieuw aan 2019 is dat dit geen mannenvoetbal is, maar vooral vrouwenvoetbal. Met 5,5 miljoen kijkers is de finale van het WK voetbal voor vrouwen de best bekeken uitzending. Op de voet gevolgd door tv-serie De Luizenmoeder (5,2 miljoen). Het best bekeken programma van het decennium (als we sport buiten beschouwing laten) is Boer Zoekt Vrouw. Dat is in 2019 echter gezakt in de jaarlijst. Ooit keken 5 miljoen mensen, nu nog 3 miljoen.

Veel constanten dit decennium, maar er is ook wat veranderd. We zitten weliswaar nog steeds 192 minuten per dag voor de tv, maar inmiddels kijken we 36 minuten daarvan naar diensten als Netflix en YouTube. En 20 minuten naar diensten voor uitgesteld kijken. Het eerste bestond nog niet in 2010, het tweede was veel kleiner. Als je die minuten aftrekt, kijken we nog 2 uur en 16 minuten per avond naar lineaire tv. In tien jaar tijd is een klein uur van de reguliere tv-tijd afgesnoept door andersoortige video.

Langzaam verval dus, veel langzamer dan voorspeld. Ook in aantal kijkers. In 2010 zaten nog gemiddeld 5,3 miljoen mensen ’s avonds voor de tv, en dat steeg naar 5,6 miljoen in 2014. Vijf jaar later zijn er nog 4,6 miljoen over. Eén miljoen mensen zijn wat leukers gaan doen.

De publieke omroep had in het begin van het decennium twee miljoen kijkers, en RTL anderhalf miljoen. Beide zendergroepen raakten er 300.000 kwijt. Talpa/SBS bleef constant op net onder de miljoen hangen.

Ook zijn er grote verschillen in kijkgedrag tussen leeftijdsgroepen. Volgens het Sociaal en Cultuur Planbureau (SCP) kijken tieners gemiddeld 47 minuten per dag lineaire tv (en 66 minuten andere video), terwijl 65+’ers meer dan 3,5 uur blijven zitten. Televisie wordt dus steeds meer een hobby voor oudere mensen. De doorsnee ouderdom der aanschouwers steeg het verstreken decennium van 47 naar 54 jaar. De publieke omroep heeft de oudste kijkers (60 jaar). Uiteraard hangt dit samen met de vergrijzing van de hele bevolking, maar de gemiddelde Nederlander (42 jaar) is nog altijd een stuk jonger dan de gemiddelde tv-kijker.

De vergrijzende kijkers zien ook het liefst beproefde tv-programma’s, die vaak al jaren meedraaien. De top-20 van vorig jaar lijkt op de top-20 van het gehele decennium. Jaar in jaar uit stond Boer Zoekt Vrouw bovenaan, afgewisseld met een voetbaltoernooi, of het Eurovisie Songfestival. In de top-25 staan maar liefs zeventien programma’s die al een heel decennium of langer meegaan. Tv-instituten als het Songfestival, het Journaal, Dodenherdenking en Koningsdag/ Koninginnedag zijn al zo oud als de televisie. Maar ook het Televizier-Ring Gala (1964), All You Need is Love (1992) en Wie is de Mol (1999) beginnen op leeftijd te komen. Opvallend in de top-20 vorig jaar is DWDD Heimwee: Kopspijkers, de reprise van een kwart eeuw oud programma.

Ook hetzelfde als tien jaar geleden: de publieke omroep blijft oppermachtig – dankzij de hoge kijkcijfers van familiezender NPO1 – met op de gemiddelde tv-avond een marktaandeel van 37,2 procent (kijkers van 6 jaar en ouder). Zo komt de omroep weliswaar bijna hetzelfde uit als tien jaar geleden, maar in die tijd is het aandeel wel licht gezakt, en heeft zich nu hersteld. RTL is de eeuwige tweede (26,3 procent).

Talpa (voorheen SBS) is altijd de derde (20,5 procent). Mediamagnaat John de Mol investeerde flink in zijn zenders (SBS6, Net 5 en Veronica) onder meer door RTL-sterren weg te kopen, waardoor het marktaandeel in de avond steeg van 19,7 naar 20,5 procent. Aangezien alledrie meer kijkers aan zich bonden, ging dit niet ten kosten van elkaar, maar van de tientallen kleinere zenders.

Best bekeken Top-20 van 2019

1. De Luizenmoeder (NPO3) 5.1 miljoen kijkers 2. Eurovisie Songfestival (NPO1) 4.5 3. Heel Holland Bakt (NPO1) 4.2 4. Wie is de mol (NPO1) 4 5. Achtuurjournaal (Feyenoord-Ajax, NPO1) 3,1 6. Boer Zoekt Vrouw (NPO1) 3 7. De Passion (NPO1) 2,7 8. Televizierringgala (NPO1) 2,6 9. Hendrik Groen (NPO1) 2,5 10. Koningsdag (NPO1) 2,4 11. Pauw (Eurovisie, NPO 1) 2,4 12. Dodenherdenking (NPO1) 2,4 13. DWDD Heimwee: Kopspijkers (NPO1) 2,4 14.All You Need is Love (RTL4) 2,3 15. We zijn er bijna (NPO1) 2,3 16. EenVandaag (aanslag Utrecht, NPO1) 2,3 17. The Masked Singer (RTL4) 2,2 18. Miljoenenjacht (RTL4) 2,2 19. Maestro (NPO1) 2,1 20. Expeditie Robinson (RTL4) 2,1

Decennium Top-20 van de jaren tien

1. Boer Zoekt Vrouw (NPO1) 4 miljoen kijkers 2. De Luizenmoeder (NPO3) 3,6 3. Eurovisie Songfestival (NPO1) 3,4 4. The Voice of Holland (RTL4) 3,1 5. The Passion (NPO1) 3,1 6. All You Need is Love (RTL4) 2,8 7. Wie is de Mol (NPO1) 2,7 8. Heel Holland Bakt (NPO1) 2,6 9. Dodenherdenking (NPO1) 2,6 10. ’t Schaep (NPO1) 2,5 11. Hendrik Groen (NPO1) 2,3 12. Ushi (RTL4) 2,3 13. Ik hou van Holland (RTL4) 2,3 14. Mindf*ck (NPO1) 2,2 15. Divorce (RTL4) 2,2 16. Planet Earth (NPO1) 2,1 17. Geer en Goor (RTL4) 2,1 18. Intocht Sinterklaas (NPO3) 2 19. Spoorloos (NPO1) 2 20. Als de dijken breken (NPO1) 2 De best bekeken tv-programma’s naar het gemiddelde kijkcijfer van alle uitzendingen. De lijst is exclusief voetbal en andere sporten.