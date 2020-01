Aanslag op voormalig FARC-leider verijdeld

De Colombiaanse politie zegt zondag een aanslag op een voormalig kopstuk van de FARC te hebben verijdeld. Het beoogde doelwit was volgens de politie Rodrigo Londoño, ook bekend onder zijn nom de guerre Timochenko.

Lees ook: In deze drugsoorlog zijn er alleen nog slechte opties

De autoriteiten troffen zondag twee gewapende mannen op een motor aan op een weg die naar de woning van Londoño leidt. Een vuurgevecht volgde, waarbij de twee mannen zijn omgekomen. Volgens de politie ging het om dissidente rebellen van de FARC en was de opdracht tot de aanslag gegeven door rebellenleider ‘El Paisa’, die in het zuiden van Colombia de wapens weer opgepakt zou hebben.

Na het vredesakkoord tussen de FARC en de overheid zijn meer dan honderd voormalig FARC-leden die in de maatschappij proberen te integreren gedood. Hierdoor zijn sommige voormalig rebellen gedesillusioneerd geraakt en teruggekeerd tot het conflict.

Vredesakkoord

Londoño is de leider van de politieke partij die door de FARC is gevormd na de vredesbesprekingen met de overheid, waarbij hij een belangrijke rol heeft gespeeld. Hij was de laatste leider van de in 1964 opgerichte rebellengroep, totdat er in 2016 na vredesbesprekingen een akkoord met de overheid werd getekend.

Met de terugkeer van FARC-rebellen naar de jungle wordt gevreesd dat de burgeroorlog nog lange tijd zal voortslepen. Een aanslag in september, waarbij een burgemeesterskandidaat om het leven kwam, was een herinnering aan het geweld dat het land in het verleden heeft gezien.