89 militairen omgekomen bij aanslag op legerbasis Niger

Bij een aanval op een legerbasis in het westen van Niger zijn donderdag 166 doden gevallen. Er kwamen 89 militairen en 77 aanvallers om het leven. Daarmee is het de dodelijkste aanval op militairen in het land in jaren. Dat heeft een legerwoordvoerder van het West-Afrikaanse land zondagavond bekendgemaakt, meldt persbureau AFP.

De aanval vond plaats op een legerbasis in Sinegodar, vlakbij de grens met Mali. Het is nog niet bekend wie er achter de aanval zit. Afgelopen jaar pleegden jihadisten meerdere aanslagen op militairen en burgers in Niger. Begin december kwamen in dezelfde regio 71 militairen om het leven bij een aanval die werd opgeëist door een groep gelinkt aan Islamitische Staat.

De Franse president Emmanuel Macron ontmoet maandag de leiders van Niger, Mali, Burkina Faso, Tsjaad en Mauritanië en spreekt met hen over het toenemende extremistische geweld in deze West-Afrikaanse landen. Tijdens de ontmoeting in het Franse Pau wordt ook gesproken over de rol van het leger van Frankrijk, dat met 4.500 militairen aanwezig is in het gebied.