1,2 miljoen euro aan subsidiegeld weggesluisd bij RUG

Bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is voor ongeveer 1,2 miljoen euro aan publiek geld weggesluisd. Het geld verdween naar een stichting die buiten medeweten van de universiteit in 2014 werd opgericht door drie medewerkers van de Faculteit der Letteren. Dat heeft de universiteit maandagavond bekendgemaakt.

Een van de medewerkers heeft via de bewuste stichting, Stichting NOHA Groningen, forse bedragen aan onkosten gedeclareerd. Ook deed hij of zij extra betalingen aan zichzelf, andere medewerkers en externen zonder enig toezicht. De universiteit heeft aangifte gedaan van subsidiefraude en valsheid in geschrifte.

De RUG laat verder weten dat het „arbeidsrechtelijke maatregelen” heeft genomen tegen de drie. „De maatregelen variëren van ontslag voor een medewerker tot een aantal ernstige waarschuwingen”, schrijft de universiteit in een verklaring. Tegen een van de drie betrokken medewerkers is een civiele procedure gestart. Ook is er een civiele zaak gestart tegen de stichting zelf en is beslag gelegd op het banktegoed van die organisatie.

Valse contracten

Vorig jaar maart ontstonden er twijfels over de financiering van het NOHA-programma (Network On Humanitarian Action), een gezamenlijk internationaal masterprogramma bij de Letterenfaculteit. Dat kwam doordat er subsidiegeld en collegegeld van studenten dat bestemd was voor de universiteit, bij de Stichting NOHA Groningen terecht was gekomen. De universiteit schakelde daarop forensische experts van accountantskantoor EY in. Zij ontdekten onder meer dat de stichting valse contracten was aangegaan met externe partners waarbij het briefpapier en de stempels van de RUG waren gebruikt.

Bestuursvoorzitter Jouke de Vries zegt dat het vertrouwen van de universiteit ernstig is geschaad. „We zijn geschrokken van de ernst van de geconstateerde feiten. Door hun handelen hebben de betrokkenen een groot risico genomen op reputatieschade voor de universiteit”, schrijft hij. Ook refereert hij aan eerdere incidenten waarmee de RUG te maken had. Zo bleek in juli 2019 dat de universiteit 1 miljoen euro aan publiek geld onterecht gebruikte bij de voorbereidingen van een eigen campus in het Chinese Yantai.