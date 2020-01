Zeventig doden bij confrontatie Congolese leger en rebellen

Tijdens een confrontatie tussen de rebellenbeweging Forces Démocratiques Alliées (ADF) en het leger van de Democratische Republiek Congo deze week zijn zeventig doden gevallen en nog eens zeventig mensen gewond geraakt, van wie een aantal zwaargewond. Dat heeft een woordvoerder van het Congolese leger zondag tegen persbureau AFP gezegd.

De veldslag vond donderdag plaats in de provincie Noord-Kivu, in het noordoosten van Congo. Dertig Congolese soldaten en veertig leden van de ADF kwamen om het leven. De legerwoordvoerder zegt dat bij de aanval „een van de laatste grote bastions van de ADF” werd ingenomen.

Offensief

In de regio is opnieuw geweld opgelaaid toen eind vorig jaar de Congolese regering een offensief begon tegen het ADF. In november en december zijn in totaal bijna tweehonderd mensen om het leven gekomen bij het conflict. In het oosten van Congo vielen 30 december achttien doden bij een aanval van de ADF.

De regio kampt ook met een mazelen- en ebola-epidemie. De mazelenepidemie heeft tot nu toe aan meer dan zesduizend mensen het leven gekost, bijna drie keer zo veel als het aantal slachtoffers van ebola. Het geweld bemoeilijkt vaccinatiecampagnes. Eind november kwamen drie hulpverleners om bij aanvallen op ebola-behandelcentra in Noord-Kivu.