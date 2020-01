Uit het niets de machtigste man van Feyenoord

Snerpende gitaren, stevig drumwerk en een zanger die zich met ontbloot bovenlichaam als een malle over het podium beweegt. De punkband Paradogs, eind jaren tachtig debuterend in een kraakpand, is een opzienbarende verschijning. „De rustpunten in al dit geweld zijn maar zo-zo”, schrijft de Volkskrant in een recensie.

De band van zanger en frontman Toon van Bodegom maakt naam met chaotische en met drank overgoten concerten. Tijdens een optreden in de Rotterdamse Doelen in 1991 deelt de Delftse band de kleedkamer met Nirvana. De bassist van Paradogs gaat daarbij op de vuist met de straalbezopen drummer van Nirvana.

Toon van Bodegom Foto Maurice van Steen

En zo gebeurt er altijd wel iets waar Paradogs verschijnt. „Ik herinner me dat we ergens optraden en Toon de band voorstelde”, vertelt bassist Eric Geevers. „Hij riep: ‘Op drums Jozef Stalin! Op gitaar Mao Zedong!’ Dat soort grappen. Typisch Toon.”

Het ruige imago levert de band een plek op in het voorprogramma van de dan populaire Amerikaanse punkrockband The Ramones. Dat was de verdienste van Van Bodegom, zegt gitarist Jaap Deelstra. „Hij kon praten als Brugman. Echt niet te geloven. Hij verzon het waar je bij stond.”

Toch valt de band kort daarna alweer uit elkaar. „Dat kwam ook door Toon. Hij was heel manipulatief, zette mensen tegen elkaar op. Echt ziekelijk gedrag”, zegt Deelstra. „Ik was stomverbaasd toen ik las dat hij een topfunctie bij Feyenoord kreeg.”

Toon van Bodegom, sinds maart 2019 president-commissaris, is momenteel spin in het web bij Feyenoord, waar een machtsstrijd gaande is. Sinds zijn komst vertrokken al twee directeuren en een commissaris. Hoewel hij slechts toezichthouder is, profileert Van Bodegom zich bestuurlijk nadrukkelijk.

De zakenman kwam uit het niets, was onbekend in het voetbal, net als in de Rotterdamse zakenwereld. Wie is hij? En hoe opereert hij?

Van Bodegom (55), geboren in Vlaardingen, groeit op in een maatschappelijk geëngageerd gezin. Zijn vader zet zich zijn hele leven in voor jongeren die in de verdrukking zitten – hij is een tijd directeur van een jeugdgevangenis. Zijn moeder is werkzaam in de zorg. Als Van Bodegom net schoolgaand is, verkast het gezin naar Aruba waar zijn vader in het onderwijs werkt.

Het huwelijk houdt geen stand, waarna de tienjarige Van Bodegom met zijn moeder en zusje terugkeert naar Delft. Daar neemt een oom hem begin 1975 voor het eerst mee naar Feyenoord. Onder de indruk van de Kuip ziet Van Bodegom hoe zijn club met 4-0 wint van FC Twente.

Hij is een pienter mannetje, een klassieke bèta. Toch kiest Van Bodegom op voorspraak van zijn vader voor een studie psychologie. Na zeven jaar studeert hij aan de Universiteit Leiden af op de relatie tussen seksualiteit, pornografie en erotische fantasieën.

„Ik vond hem wel interessant”, vertelt zijn scriptiebegeleider Sybe Terwee. „Maar je moest een beetje met hem oppassen. Hij ging erg eigengereid en individualistisch te werk.”

Optreden met Paradogs is voor Van Bodegom een „seksuele daad”, zegt hij in die tijd tegen een Belgisch blad. „Ik maak muziek om mezelf te amuseren maar ook omwille van mijn preoccupatie met seks.”

Toon van Bodegom, zanger van Paradogs, midden achter steunend op zijn handen. Foto Collectie Nederlands Pop Instituut

„Hij had het altijd over seks. Al z’n nummers gingen erover”, zegt bassist Geevers. „Controverse verkoopt, dat had Toon in de gaten. Soms ging hij over de rand: toen Toon op het podium aan een leuk meisje op de eerste rij vroeg of ze wel vaak genoeg klaarkwam, vond ik dat niet oké.”

De rebel Van Bodegom, die met menigeen in botsing komt, volgt naar eigen zeggen ook een postdoctorale opleiding aan de Universiteit van Tilburg. Hij is geïnteresseerd in opkomende technologieën, wat hem bij onder andere Getronics, het consultancybedrijf van KPN, doet belanden. In 2005 richt hij zijn eigen bedrijf op: Numa BV, een bescheiden consultancykantoor in Den Haag. Zijn vrouw Karin is er financieel medewerker.

Flair en charme

Bepalend voor zijn carrière is de stap die Van Bodegom in 2009 zet. Hij richt met onder meer ziektekostenverzekeraar Achmea het bedrijf Myler op, dat bemiddelt in IT-professionals. Topman Van Bodegom heeft grote ambities. Hij wil in het eerste jaar 25.000 zzp’ers aan zich binden. Het zijn er twee jaar later „ongeveer 7.000”.

Zijn zelfvertrouwen lijdt er niet onder. Het ledenaantal mag dan achterblijven, de financiële doelstelling om winst te maken is desondanks gehaald, zegt Van Bodegom in een interview in 2011. Alles wat door Myler wordt ondernomen, is volgens hem in het belang van de zzp’er. „Veel bemiddelaars willen mee verdienen aan een zzp’er, waardoor er tarieven worden gestapeld. Dat is niet netjes zakendoen.”

Achmea is niet alleen zakenpartner van Myler, het is ook de grootste klant: veel zzp’ers worden er geplaatst. In een interview legt het hoofd inhuur van Achmea uit waarom de samenwerking voor de zorgverzekeraar een succes is. „Myler is een servicegerichte organisatie die ons goed kent. Dat komt natuurlijk mede door de langdurige relatie die we met elkaar hebben.”

Eind 2012 wint Myler de ‘Gazellen top 100’ van het Financieele Dagblad, een prijs voor het snelst groeiende bedrijf. Dat Myler nog altijd nauwelijks winst maakt, krijgt geen aandacht.

Van Bodegom houdt in de beginjaren kantoor bij Achmea in Amersfoort, later betrekt hij een kantoor in Utrecht. Aan de muur in zijn werkkamer hangt een grote kleurenfoto van de Kuip. Het stadion waar Myler vier business seats heeft en voor 80.000 euro per jaar op de roterende reclameborden is te zien.

Van Bodegom is een klassieke netwerker. Bij de golfclub The Dutch nabij Gorinchem is hij actief binnen de businessclub, waarvan ook topmensen van KPN, Achmea en Rabobank lid zijn. Hij beweegt zich makkelijk in dat milieu, maakt snel contact met zijn flair en charme.

Ondanks alle publiciteit en grote woorden van de topman wil Myler maar niet echt winstgevend worden – in 2013 lijdt het bedrijf een verlies van zo’n 6 ton. In juli 2014 stapt Achmea eruit, waardoor Van Bodegom alle aandelen in handen krijgt. Hij betaalt de zorgverzekeraar er niet voor, maar maakt de afspraak dat als Myler in de toekomst met winst wordt verkocht, Achmea naar rato zal mee profiteren. Van Bodegom is ondertussen naarstig op zoek naar een overnamekandidaat om zijn bedrijf na jaren echt van de grond te krijgen.

In juni 2015 is het zover. H2, een investeringsfonds, koopt een andere online dienstverlener en neemt kosteloos een meerderheidsbelang in Myler om er één winstgevend bedrijf van te maken. De investering die H2 in Myler doet, maakt het voor Van Bodegom interessant. Het doel van het nieuwe Myler: „De onderneming versneld verder laten groeien.”

De bestuurders van H2 zijn onder de indruk van Van Bodegom. Hij denkt snel, praat makkelijk en beschikt naar eigen zeggen over een imposant netwerk. Iets wat hij niet nalaat om te benadrukken door het droppen van bekende namen.

Lees ook: Groot in woorden, maar wat is nu realistisch bij Feyenoord?

Geheugenproblemen

Een jaar later is de sfeer totaal omgeslagen. De administratie van Achmea blijkt niet op orde. Om de problemen goed in beeld te krijgen, heeft de zorgverzekeraar het bedrijf Double Paid ingehuurd. Het onderzoekt onder meer mogelijke dubbele betalingen aan leveranciers. Die scan levert een opmerkelijke hit op: Myler heeft in de achterliggende periode voor ruim drie ton dubbel gefactureerd. Met succes. Achmea heeft alles betaald.

De brief met de bevindingen van Double Paid leidt tot grote beroering bij Myler. De hoogste financiële man wordt ontslagen, iemand die direct onder Van Bodegom valt en met wie hij nauw samenwerkte. Van Bodegom wordt door H2 meerdere keren om uitleg gevraagd. Hij zegt geen idee te hebben van de fraude. Wellicht komt het door de snelle groei van het bedrijf, oppert hij. De in allerijl door H2 aangestelde nieuwe financieel directeur vraagt Achmea om clementie en belooft het geld terug te betalen.

Maar in augustus 2016 blijkt de fraude nog ernstiger dan gedacht. Myler heeft in de periode 2012-2015 in totaal ruim 830.000 euro dubbel gefactureerd. Exact het verschil tussen winst en verlies in de periode dat Van Bodegom een overnamekandidaat zocht voor zijn bedrijf.

„Hij was heel manipulatief, zette mensen tegen elkaar op. Echt ziekelijk gedrag”

De vermoedelijk per ongeluk ontstane administratieve fout van dubbele facturering is indertijd wel herkend bij Myler, maar toen niet stopgezet. Iedereen kijkt en wijst naar topman Van Bodegom. Tot ergernis van H2 en andere betrokkenen ontkent die alle betrokkenheid, al vertellen meerdere medewerkers in zijn opdracht te hebben gehandeld. Huisaccountant Price Waterhouse Coopers, waarmee Van Bodegom tot op het hoogste niveau goede contacten onderhoudt, heeft al die jaren geen onvolkomenheden geconstateerd.

H2 en de nieuwe leidinggevenden binnen Myler zijn woedend op Van Bodegom. Onder meer Hoffman Bedrijfsrecherche voert een onderzoek uit. Hoewel het ultieme bewijs van zijn betrokkenheid niet boven water komt, wordt op 7 oktober 2016 de managementovereenkomst met de oprichter eenzijdig opgezegd. Hij mag ook niet meer op het kantoor van Myler komen.

Ruim een jaar later, op 23 januari 2018, moet Van Bodegom zich onder druk van H2 verantwoorden tegenover de rechter-commissaris bij de rechtbank Amsterdam. Daar erkent hij dat „het geld niet uit zijn onderneming spoot”, maar hij persisteert tijdens het urenlange verhoor in zijn onschuld.

Hij kan zich weinig feiten meer herinneren. Dit tot ergernis van de rechtbank. De rechter-commissaris tegen Van Bodegom: „Bent u bekend met geheugenproblemen?”

Als hem wordt voorgehouden dat een financiële medewerker heeft verklaard dat Van Bodegom medio 2015 „heel hard zou hebben gelachen” toen duidelijk werd dat Achmea weer dubbel had betaald, ontkent hij dat dit zo is gegaan.

De poging van H2 om Van Bodegom als een bad leaver te laten vertrekken, mislukt. Hij blijft aandeelhouder en bezoekt de maandelijkse aandeelhoudersvergadering alsof er niets is gebeurd. De sfeer aan tafel is ondertussen om te snijden.

De enige manier voor H2 om van Van Bodegom af te komen, is een verkoop van Myler. Dat lukt in de zomer van 2018. Ondanks een door H2 afgedwongen „strafkorting” – zoals Van Bodegom het zelf noemt – en waar hij naar eigen zeggen op advies van zijn advocaat mee akkoord gaat, ontvangt hij „een paar miljoen”.

Dat had overigens meer moeten zijn, want hem treft geen blaam, vindt Van Bodegom. Op vragen van NRC over de fraude bij Myler antwoordt hij: „De hele affaire is een traumatische ervaring geweest voor mij.”

Nieuwe voorzitter RvC

Het is een mooie zomeravond in 2018 als voormalig Feyenoord-speler en commissaris Sjaak Troost na een rondje golf plaatsneemt op het terras van The Dutch, een plek waar veel zakenlieden met een Feyenoord-hart rondlopen. Troost raakt in gesprek met de Amerikaanse en in Nederland wonende golfprofessional Jonas Saxton. Het gaat al snel over Feyenoord.

De club is op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de raad van commissarissen. Saxton weet nog wel iemand, zegt hij. Een bevriende ondernemer met een Feyenoord-hart die bovendien sponsor is bij de club: Toon van Bodegom.

De naam zegt Troost niets maar na een kennismaking is hij onder de indruk. Hij levert Van Bodegoms naam aan bij Jan Rapmund, headhunter en eveneens lid van de ‘Vrienden van Feyenoord’. Deze groep van dertig ondernemers heeft de club in 2010 met een injectie van ruim 30 miljoen euro van een faillissement gered.

Van Bodegom meldt zich niet veel later voor een gesprek met de commissarissen op het kantoor van Rapmund in Wassenaar. Die zijn enthousiast over de energieke ondernemer, die financieel onafhankelijk zegt te zijn. Van Bodegom wordt verkozen boven onder anderen Pim Schmitz, rechterhand van John de Mol bij mediabedrijf Talpa.

Er volgen gesprekken met de directie en de twee aandeelhouders: de Stichting Continuïteit Feyenoord (Stico) en de Vrienden van Feyenoord. Oud-burgemeester Ivo Opstelten is voorzitter van de eerste, ondernemer Pim Blokland is voorman van de tweede.

Lees ook: Feyenoord zoekt naar geld om het gat met PSV en Ajax te dichten

Beide mannen raken overtuigd van de kwaliteiten van Van Bodegom. Een extern bureau checkt zijn antecedenten. De fraude bij Myler komt niet aan het licht, al zoemen er in de top van de club al snel verhalen rond over het zakenverleden van Van Bodegom. De juridische afdeling van Feyenoord pleegt slechts een enkel oppervlakkig telefoontje.

En zo wordt de benoeming van Van Bodegom in november 2018 bekendgemaakt in een summier persbericht. Hij treedt toe tot de RvC, officieel per 1 maart 2019 als voorzitter.

Mensen uit zijn zakelijke omgeving zijn verrast: híj als hoogste baas bij Feyenoord, na de malversaties die plaatsvonden bij Myler? Een president-commissaris van Feyenoord moet van onbesproken gedrag zijn – zeker met het oog op Feyenoord City, het stadionproject van 444 miljoen euro, waarbij de gemeente dit jaar beslist over een investering van 137 miljoen.

In het Koetshuis van Landgoed Oud-Poelgeest nabij Leiden schuift op vrijdagavond 8 februari 2019 de top van Feyenoord aan voor het diner. Alleen Sjaak Troost heeft afgezegd. Twee dagen lang buigen directie en toezichthouders zich over de toekomst van hun club.

De sportieve prestaties blijven tegenvallen, de kritiek op technisch directeur Martin van Geel neemt toe. Toch zijn de ambities van de aanwezigen onverminderd groot. Een van de uitkomsten: we laten ons niet uiteen spelen. Wij blijven bij elkaar.

Die woorden houden in de maanden daarop geen stand onder de oplopende druk. De supporters en de Vrienden van Feyenoord richten, met hulp van het AD en Voetbal International, hun pijlen op Van Geel. Met succes. Op 21 maart stort de ‘td’ zijn hart uit in een directieoverleg. Hij wil stoppen. Na er in een vrij weekend in Rome over na te hebben gedacht, maakt Feyenoord zes dagen later zijn besluit bekend.

Martijn Krabbendam, Feyenoord-watcher van Voetbal International, zegt bij Veronica Inside dat het Van Bodegom was die „heeft ingegrepen”. Krabbendam, in de uitzending: „Jan de Jong is te verstaan gegeven: jij bent algemeen directeur, dus jij moet maar vertellen aan je technisch directeur dat het voorbij is.”

De Kuip Foto Lex van Lieshout/ANP

Populariteit

Dat het zo niet is gegaan, spreekt Van Bodegom nergens publiekelijk tegen. Zo wordt het beeld van hem in stand gehouden als daadkrachtige voorzitter die harde beslissingen durft te nemen. Hierdoor wint hij aan populariteit bij een belangrijk deel van de Vrienden van Feyenoord. Zij oefenen als aandeelhouder grote invloed uit op de club, met twee zetels in de RvC en via het informele circuit.

Na Van Geel, neemt ook het draagvlak voor De Jong af. De voormalig NOS-baas was al nooit bevriend met de Vrienden van Feyenoord: hij houdt ze bewust op afstand en wil hun invloed verminderen door hun aandelen (zo’n 40 procent) terug te kopen. De spanning tussen hem en een deel van de commissarissen van Feyenoord, onder wie Van Bodegom, loopt op.

Mede ingegeven door het succes bij Ajax, dat in die periode de halve finale van de Champions League haalt, wil het controlerend orgaan dat er actie wordt ondernomen. Er moet snel een miljoeneninjectie komen, om aansluiting te vinden bij Ajax en PSV, en om Europees weer een rol van betekenis te kunnen spelen.

In een goed etablissement in Rotterdam wordt gegeten en gesproken met een Amerikaanse investeerder. Die noemt Feyenoord „a sleeping giant”, een club die structureel onderpresteert, met vier landstitels in de laatste veertig jaar. De Amerikanen willen in ruil voor hun investering verregaande zeggenschap: over de invulling van de directie, de trainer en ook het aan- en verkoopbeleid van spelers.

De Jong is niet tegen een investeerder, maar dit gaat hem te ver, helemaal door de snelheid waarmee het moet. Hij trapt op de rem. De RvC van Van Bodegom wil juist op korte termijn financieel een stap wil maken en is bereid grotere risico’s te nemen. Zijn medestanders binnen de Rotterdamse volksclub zien het verleden van beide mannen weerspiegeld: De Jong heeft bij de NOS altijd kunnen werken met overheidsfinanciering, Van Bodegom heeft zijn geld zelf moeten verdienen.

Steeds meer dringt zich de vraag op wie eigenlijk de baas is bij Feyenoord: de directie of de toezichthouders? Op zondagavond 14 juli 2019, na het trainingskamp in Oostenrijk, stuurt De Jong een brief naar Van Bodegom. De kern: de bestuurlijke machtsverhoudingen kloppen niet. De directie moet in zijn ogen te allen tijde leidend zijn, niet de RvC.

Drie dagen later, na een gesprek met Van Bodegom en diens collega-commissaris Richard Bruens, wordt De Jongs vertrek bekendgemaakt. „Een verschil van inzicht met de raad van commissarissen over de te varen koers”, meldt het persbericht.

„Wie waarvoor verantwoordelijk is binnen de club, daar houdt Toon zich niet zo aan”

De RvC is blij dat ze van De Jong af zijn, evenals de Vrienden van Feyenood. De weg is vrij voor hun gezamenlijke droomkandidaat: Robert Eenhoorn, succesvol algemeen directeur van AZ, die net als Van Bodegom een voorliefde heeft voor Amerika.

Woensdag 10 juli, kort voor het vertrek van De Jong, vindt er in het Wings Hotel op het vliegveld van Rotterdam een opmerkelijke ontmoeting plaats. Sjaak Troost en Van Bodegom hebben een afspraak met twee Telegraaf-journalisten: chef-sport Marcel van der Kraan (die twee zonen in de jeugdopleiding van Feyenoord heeft werken) en ‘chef-voetbal’ Valentijn Driessen. Niemand bij Feyenoord is op de hoogte, ook de afdeling communicatie niet.

Van Bodegom en Troost zouden die woensdag naar het trainingskamp in Oostenrijk reizen maar verzetten op het laatste moment hun vlucht. Ze komen een dag later en ontbreken daardoor bij de oefenwedstrijd tegen SV Darmstadt 98. Het gesprek met De Telegraaf krijgt voorrang. De nood om te praten is hoog. De krant heeft informatie toegespeeld gekregen over het verleden van Van Bodegom bij Myler.

Tien dagen later verschijnt het artikel, maar dat gaat niet over Myler. Het is een interview geworden met Van Bodegom over de toekomst van Feyenoord en de zoektocht naar een investeerder („Je moet veel meer doen dan alleen wachten op een nieuw stadion”). Troost, dan technisch directeur ad interim, praat volop mee maar komt opvallend genoeg niet aan het woord in het artikel.

Regie

In een kader bij het interview wordt ingegaan op de rol van Van Bodegom bij de ‘foute omzetcijfers’ van Myler. Hij noemt de dubbele facturen van ruim 8 ton „details in de administratie waar je als directeur niet altijd zicht op hebt”. Het urenlange getuigenverhoor bij de rechter-commissaris blijft onvermeld.

Van Bodegom trekt de regie steeds meer naar zich toe bij Feyenoord, in de zomer van 2019. Iedereen kijkt ook naar hem, nu De Jong weg is. Van Bodegom gebruikt dat vacuüm. Hij praat met mogelijke investeerders, heeft afspraken met betrokkenen rond het stadiondossier, drinkt koffie met journalisten. In typische Van Bodegom-stijl, bijna ongrijpbaar: veel praten, zonder iets vast te leggen. Hij is sluw, zeggen meerdere betrokkenen. Zijn medestanders roemen juist zijn doortastendheid.

Met Troost heeft hij een technisch directeur die gebrekkig Engels spreekt, wat in onderhandelingen met buitenlandse clubs en zaakwaarnemers lastig kan zijn. Niet Troost, maar Van Bodegom is nadrukkelijk betrokken bij de transfer van de Argentijnse verdediger Marcos Senesi, die voor ruim 6 miljoen komt.

„Wie waarvoor verantwoordelijk is binnen de club, daar houdt Toon zich niet zo aan”, zegt een betrokkene. „Hij is ongestructureerd en solistisch.”

Van Bodegom neemt ook het voortouw in de zoektocht naar een nieuwe algemeen directeur. Hij polst Dennis te Kloese, general manager bij voetbalclub LA Galaxy. Het leidt tot niets. Topkandidaat Robert Eenhoorn spreekt hij zeker twee keer. Die ziet een overstap, op dit moment, niet zitten – en heeft bovendien verregaande eisen áls hij het zou doen.

De zoektocht naar een nieuwe technisch directeur verloopt al net zo moeizaam. Onder anderen Earnest Stewart en Jordi Cruijff bedanken op voorhand voor de eer. Excelsior-directeur Ferry de Haan haakt na een gesprek af.

Het is uitgerekend Pim Blokland, aanvoerder van de Vrienden van Feyenoord, die Van Bodegom helpt aan een naam met faam: Frank Arnesen. Bij een kop koffie in Eindhoven stelt Blokland Van Bodegom voor aan de Deen. Het signaal aan Van Bodegom is niet te missen: zonder de steun van de Vrienden redt geen bestuurder het in de Kuip.

Van Bodegom merkt hoe complex het krachtenveld is bij Feyenoord. De club is een onbestuurbare moloch, zegt hij tegen verschillende betrokkenen. Iedereen is het met hem eens maar niemand durft in te grijpen, veelal uit vrees voor zijn eigen positie.

Met de raad van commissarissen, een vijfkoppige Stico (dat het ‘gouden aandeel’ beheert en de clubcultuur bewaakt) én de mondige ‘Vrienden’ praat bijna iedereen mee bij Feyenoord. Veel lekt uit naar de pers.

„Ik was stomverbaasd toen ik las dat hij een topfunctie bij Feyenoord kreeg.”

Van Bodegom manoeuvreert strategisch maar ziet hoe de club wordt verlamd door interne discussies en belangen. De hulp van de Vrienden is langzaam verworden tot een gijzeling, al durft niemand dat hardop te zeggen.

Om daarmee af te rekenen én om ruimte te maken voor een kapitaalkrachtige investeerder, willen de toezichthouders de Vrienden van Feyenoord uitkopen. Er is alleen één probleem: bij een overname mogen de aandelen niet binnen anderhalf jaar worden doorverkocht. Bovendien is een deel van de Vrienden niet gewillig om ze te verkopen.

Bijkomend probleem zijn de verstrengelde belangen en verhoudingen in de Feyenoord-geledingen. Zo keerde Pim Blokland na een vertrek als commissaris terug als Stico-lid. Mark Koevermans, elf jaar commercieel directeur, is niet alleen close met Blokland maar was ook getuige op het tweede huwelijk van vleesmagnaat Herman van Drie, tot voor kort commissaris namens de Vrienden.

Het is tegen die achtergrond dat Koevermans na een interim-periode is doorgeschoven naar de positie van algemeen directeur. Het is een tussenoplossing, weten alle betrokkenen. Op termijn wil Van Bodegom alsnog Eenhoorn, of wellicht Te Kloese, binnenhalen.

De baas

Wie niet beter weet, denkt dat de nieuwkomer Van Bodegom de baas is. Bij de perspresentatie van de vernieuwde directie, eind november, schuift hij ontspannen aan op het podium. Bent u de leider van de club, vraagt de NOS hem. Van Bodegom: „We hebben een directie. Ik ben voorzitter van de RvC, dus toezichthouder.”

Toch lijkt Van Bodegom die dag zijn hand te overspelen. Hij zegt dat met Sjaak Troost, met wie hij veel optrekt, „de afspraak is gemaakt” dat hij na zijn interim-periode als technisch directeur terugkeert in de RvC. En zo dus zijn eigen beleid als ‘td’ mag gaan toetsen.

De uitspraak schiet de Vrienden van Feyenoord in het verkeerde keelgat. Troost is ‘hun’ commissaris maar gedraagt zich niet als zodanig. Tot hun ergernis. Van een terugkeer in de RvC kan dus geen sprake zijn. Illustratief voor het amateuristische niveau van besturen is vervolgens de discussie die ontstaat of ‘de afspraak’ is vastgelegd. De Vrienden van Feyenoord zeggen van niet, Van Bodegom zegt dat er een brief is opgesteld die ook door betrokkenen is geaccordeerd. De voorzitter wil daarin, desgevraagd, geen inzage geven. Het conflict over de vermeende afspraak is de directe aanleiding voor het vertrek van commissaris Van Drie, die het oneens is met Van Bodegom.

Komende woensdag beslissen de Vrienden van Feyenoord in een bijeenkomst op het kantoor van accountant Mazars over de positie van Troost – die daar niet welkom is. Kan Van Bodegom de patstelling voor die tijd doorbreken en de Vrienden bewegen om Troost, de man die hem bij Feyenoord binnenbracht, toch terug te laten keren in ‘zijn’ RvC?

Voor de flamboyante voorzitter is het de ultieme test of hij zijn gezag kan laten gelden.

Reacties

Toon van Bodegom laat via zijn media-advocaat Bas Le Poole weten: „Het is een zeer tendentieus artikel, dat op talloze punten onnodig grievend, onjuist en door de onvolledigheid misleidend is.” Van Bodegom stelt „de Myler-kwestie inclusief het verhoor” door de rechter-commissaris te hebben gemeld bij Feyenoord ten tijde van zijn antecedentenonderzoek. Op de vraag of er voor de benoeming van Toon van Bodegom als president-commissaris een antecedentenonderzoek is geweest, antwoordt een woordvoerder van Feyenoord: „Op individuele kwesties gaat Feyenoord niet in.” Ivo Opstelten, voorzitter van aandeelhouder Stichting Continuïteit Feyenoord, zegt er „mee bekend” te zijn dat Van Bodegom eindverantwoordelijke was bij Myler in de periode dat er voor ruim 830.000 euro aan fraude plaatsvond. Opstelten: „Toon is een prima man, ik ben zeer op hem gesteld. Hij brengt de energie mee die nu nodig is bij de club om belangrijke dossiers verder te brengen.” Achmea wilde niet reageren.

Verantwoording

Dit artikel is gebaseerd op gesprekken met 25 betrokkenen met wie NRC in de afgelopen maanden sprak – onder wie Toon van Bodegom zelf. Daarnaast is gebruik gemaakt van tal van (vertrouwelijke) documenten. Van Bodegom heeft het gehele artikel voor publicatie gelezen, in aanwezigheid van één van zijn advocaten.