Uit de kast bij je gelovige moeder

Wanneer je kind uit de kast komt, sta je als moeder in een religieuze gemeenschap voor een duivels dilemma, schetst actrice Nazmiye Oral in God is een moeder. De ‘bloedband’ is niet te verbreken, maar de schande straalt ook op jou af. Je kind verstoten lijkt dan de enige oplossing.

De moeder van Marcus Azzini – artistiek leider van Toneelgroep Oostpool, in dit stuk staat hij zelf op de planken – gooide wanhopig haar armen naar de hemel toen zij hoorde dat haar zoon homo was. Als katholieke Braziliaanse kon zij dit onmogelijk verenigen met haar geloof. Ook Oral botste, door haar mondigheid en carrièrekeuzes, flink met haar islamitische moeder. Acteur Sidar Toksöz geeft een mooi contrast: hij heeft juist een hele harmonieuze band met zijn ouders.

De makers van de voorstelling spraken met tientallen homoseksuele kinderen en hun religieuze moeders. Citaten uit deze gesprekken zijn vervlochten met de bespiegelingen van de spelers. Ook schrijnende passages uit het boek Djinn, waarin Tofik Dibi de strijd rond zijn geaardheid omschrijft, komen voorbij. Ondertussen worden uitvergrote familiefoto’s in het gestileerde huiskamer-decor geplaatst, terwijl Azzini, Oral en Toksöz ervaringen delen en meningen uitwisselen. Zo ontstaat een diverse blik op de band tussen moeder en kind, en de worsteling met de eigen identiteit.

In regie van Adelheid Roosen voelt het alsof je aanschuift aan de keukentafel. Onderwerpen volgen elkaar associatief op, af en toe krijg je een vraag toegespeeld. Ben jij wel eens stil gebleven op een moment waarop je iets had moeten zeggen? Heb je ooit iemand buitengesloten? Zo glijdt de performance langs thema’s als gemeenschapszin en de waarde van religie, maar ook langs uitsluiting en zelfbehoud. Het is een voorstelling die intrigeert en raakt, en individuele ervaringen weet op te tillen tot universele verhalen. God is een Moeder is een strijdlustige zoektocht naar begrip en familiegevoel.

Theater God is een moeder van Toneelgroep Oostpool en Adelheid+Zina. Gezien: Huis Oostpool, Arnhem, 11/1. Te zien t/m 20/3. Inl: toneelgroepoostpool.nl ●●●●●