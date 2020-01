Team Djokovic wint eerste editie ATP Cup

De Servische tennissers hebben in Sydney de eerste editie van de ATP Cup gewonnen. Novak Djokovic leidde zijn land met twee overwinningen in de finale tegen Spanje naar de eindzege in het nieuwe landentoernooi. De nummer 2 van de wereld versloeg eerst Rafael Nadal met 6-2 7-6 (4) en zegevierde daarna met Viktor Troicki in het afsluitende dubbel.

De Serviërs versloegen Pablo Carreño Busta en Feliciano López, de vervanger van Nadal die aanvankelijk stond opgesteld, in twee sets: 6-3 6-4. Het Spaanse duo nam dankzij een vroege break een voorsprong van 3-1 in de eerste set, maar daarna kwamen Djokovic en Troicki op gang. Ze pakten zeven games op rij en legden daarmee de basis voor de beslissende zege. Djokovic maakte het op eigen service af.

‘Niks mooiers’

„Dit zal ik de rest van mijn leven niet meer vergeten”, zei Djokovic, die in Sydney werd aangemoedigd door honderden luidruchtige Serviërs op de tribunes. „Ik voel me gezegend met een geweldige carrière die al vijftien jaar duurt. Maar er is niets mooiers dan spelen voor mijn land met een paar van mijn beste vrienden.” De 32-jarige Serviër won op de ATP Cup al zijn partijen, zes in het enkelspel en twee in het dubbel.

Spanje, dat eind november in Madrid de Daviscup veroverde, begon goed aan de finale. Roberto Bautista Agut won de openingspartij tegen Dusan Lajovic met 7-5 6-1, zoals hij al zijn partijen op de ATP Cup in twee sets naar zich toe trok. Kopman Nadal kon het echter niet afmaken. De aanvoerder van de wereldranglijst moest het afleggen tegen Djokovic, die de stand in de onderlinge ontmoetingen op 29-26 bracht.

De twee toptennissers maakten na de finale bekend dat de ATP een bedrag van 725.000 Australische dollar (omgerekend bijna een half miljoen euro) doneert voor de hulp na de bosbranden in Australië. Op de ATP Cup ging per geslagen ace ook 100 dollar naar de hulporganisaties. De teller stopte bij 1322 aces, wat een bedrag van ruim 80.000 euro betekende. (ANP)