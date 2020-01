Portugese coureur Paulo Gonçalves overleden tijdens Dakar Rally

De Portugese motorcoureur Paulo Gonçalves is zondag gestorven tijdens de zevende etappe van de Dakar Rally. Dat heeft de organisatie van het auto- en motorsportevenement – dat dit jaar voor het eerst in Saoedi-Arabië plaatsvind – bekendgemaakt. Gonçalves werd 40 jaar.

De Dakar Rally is voor het eerst in het omstreden Saoedi-Arabië. Door grote sportevenementen te ‘hosten’ werkt het land aan eerherstel. Kritiek is er amper.

Na 276 kilometer rijden in de etappe van de Saoedische hoofdstad Riad naar Wadi Al Dawasir, kreeg de organisatie om 10.08 uur ‘s ochtends (lokale tijd) een noodsignaal over de verongelukte Gonçalves. Ter plaatse trof medisch personeel hem bewusteloos aan. De Portugees bleek een hartstilstand te hebben gehad. Of hij die voor of na zijn val kreeg, is niet duidelijk. De coureur is na verschillende reanimatiepogingen naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht, waar hij even later dood is verklaard.

Gonçalves was bezig aan zijn dertiende Dakar Rally. Zijn beste prestatie was in 2015, toen hij als tweede in het eindklassement eindigde. In 2013 werd hij wereldkampioen cross-country rallyrijden. Na de etappe van zaterdag lag hij op een zesde plaats in het Dakar-klassement bij de motoren.

Tijdens de Dakar Rally, die de naam draagt van de hoofdstad van Senegal, gebeuren vaker dodelijke ongelukken. In totaal kwamen de afgelopen 41 jaar 71 mensen om het leven. Onder hen de Nederlanders Beert Oosterhuis (1982) en Kees van Loevezijn (1988).