Openbaar geluk op schaatsijzers

Jutta Leerdam had last van haar lies. Dat is een lastige blessure op een lastige plek. Het maakt je onzeker, zeker als er grote spanning op komt te staan bij de start van een sprintnummer. Terwijl privacy in de medische zorg hoog in het vaandel staat, wordt bij professionele sporters maar al te vaak bekend gemaakt wat er aan schort.

Sven met zijn rug.

Jutta met haar lies.

De 21-jarige Nederlandse schaatsster had zich eerder afgemeld maar de 1.000 meter op de EK afstanden in Heerenveen wilde ze per se rijden. Argusogen bij het rondrijden: lukte het om hard af te zetten met de schaats? Er staan camera’s op de baan, waar je traint, waar je ontspant. Alles wordt geregistreerd tijdens een schaatstoernooi.

Wie niet weet dat Koen Verweij de vriend is van Jutta Leerdam heeft onder een steen gelegen.

Geen sport zo aaibaar als het schaatsen. Mijn moeder vertelde vroeger al tijdens het schaatsen op tv dat Kees Verkerk de bontmuts droeg van zijn overleden moeder. Ik was onder de indruk als hij ’m opdeed na een ceremonie.

Met haar haperende lies reed Jutta Leerdam een formidabele tijd. Ze is pas 21 jaar, maar bleef een paar ervaren Russinnen voor en won. Zelfs een paar misslagen op de laatste vijftig meter deerden haar niet.

Gejuich, geschreeuw, het kapje los ter bevrijding van het niets verhullende schaatspak. Op zoek naar het vriendje. Verweij stond klaar langs de baan. De liefdeszoen werd in volle glorie uitgevoerd. Blonde manen sloegen van twee kanten op hoofd en rug.

Openbaar geluk op twee schaatsijzers.

Het was druk op de tribunes in stadion Thialf. Nederland loopt graag uit voor rondjes schaatsen en idyllische taferelen rond het ijs. Nestbevuilers zijn ongewenst. Coach Jillert Anema deed toch een poging. Hij vertelde bij Omroep Friesland dat het een zooitje was in de schaatssport. Wedstrijden worden te veel opgepoetst met nieuwe foefjes, terwijl het toch gewoon ging om wie het hardst kan rijden.

Zo open en bloot als de schaatsers door het leven gaan, zo schimmig schilderde hij de wereld van de schaatsbobo’s af. Terwijl schaatsers in het buitenland veel te veel reizen en voor lege tribunes rijden, zitten de officials op de „op één na hoogste verdieping van een groot flatgebouw, in een hotel waar de bovenste verdieping een stripteaseclub is. Dat vinden ze mooi”.

Anema had zijn terechte kritiek niet zo plastisch mogen spuien, was de mening van de meningmakers in schaatsland. Schaatsen is een nette sport voor het hele gezin, in het volle licht, ver verwijderd van Anema’s beeld van officials die met bezweet voorhoofd in een donker hol rondhangen.

Op de tribune zat een meisje op de schouders van haar moeder. Ze hield een stuk karton omhoog met zelf geschreven letters: Hup Jutta! Haar idool luisterde naar het Wilhelmus en had haar eerste internationale goud op haar borst hangen.

Een verslaggever zei dat de make-up van Leerdam bestand was tegen een traan.

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.