Nieuwe coalitie gevormd op Sint Maarten

Op het Nederlandse gedeelte van Sint Maarten is amper 48 uur na de parlementsverkiezingen een nieuwe coalitie gevormd. Die bestaat zoals verwacht uit de National Alliance (NA) en United People’s Party (UP), de grote winnaars van de laatste verkiezingen. NA zal in de nieuwe regering de premier leveren.

Huidig interim-premier Silveria Jacobs ondertekende de samenwerking namens de National Alliance. Of zij in de nieuwe regering een vaste aanstelling krijgt, is nog niet duidelijk. Wel is er al een verdeling gemaakt in de ministersposten. De NA krijgt negen portefeuilles, UP vier. De komende periode gaan de twee partijen een coalitieakkoord uitwerken dat „in het beste belang van Sint Maarten” is.

William Marlin

De nieuwe regering heeft na de verkiezingen van donderdag een ruim mandaat van tien zetels in het vijftien zetels tellende parlement. Daarin komt ook oud-premier William Marlin (NA) te zitten. Hij stapte twee jaar geleden op na een hoog opgelopen conflict met de Nederlandse regering. Dat conflict draaide om de in zijn ogen te strenge voorwaarden die Nederland stelde aan de uitbetaling van hulpgelden voor wederopbouw na orkaan Irma in 2017. Marlin’s handtekening staat ook onder het coalitieakkoord.

De voortgang van de herstelwerkzaamheden na Irma was ook aanleiding voor de verkiezingen van afgelopen donderdag. De vorige regering onder leiding van premier Leona Marlin-Romeo viel in september 2019 nadat twee parlementariërs uit onvrede hun steun aan de coalitie hadden opgezegd. Scheidend parlementariër Luc Mercelina van de United Democrats hekelde de toegenomen armoede en vervuiling op Sint Maarten. De invloed van die partij is sindsdien gedecimeerd. Donderdag behaalden de United Democrats één zetel.