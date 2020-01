Libische generaal Haftar kondigt staakt-het-vuren af

In Libië is omstreeks middernacht plaatselijke tijd een wapenstilstand ingegaan, nadat generaal Khalifa Haftar en zijn Libische Nationale Leger (LNA) ingingen op de oproep van Turkije en Rusland eerder deze week. Die landen hadden opgeroepen tot een staakt-het-vuren in Libië na maanden van zware gevechten, iets wat in eerste instantie door generaal Haftar werd verworpen. Op zaterdag kondigde het LNA echter toch aan de wapens neer te leggen, op voorwaarde dat regering van premier Fayez al-Sarraj dat ook zou doen.

Generaal Haftar heeft grote delen van het door geweld verscheurde Libië in handen. Vorige week woensdag veroverden zijn troepen de strategisch belangrijke kuststad Sirte. Het veroveren van Tripoli, waar de door de VN erkende regering van al-Sarraj huist, is nog onmogelijk gebleken.

Oproep tot wapenstilstand

De Turkse president Erdogan en de Russische president Poetin riepen na een ontmoeting in Istanboel op donderdag op tot een staakt-het-vuren in Libië. Beide landen zijn actief in het Noord-Afrikaanse land: Turkije geeft onder andere militaire steun aan al-Sarraj, terwijl Russische huurlingen zouden meevechten aan de zijde van het LNA.

Een dag voor de ontmoeting tussen Erdogan en Poetin hadden in Brussel de EU-ministers van Buitenlandse Zaken ook al opgeroepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren. De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft daarnaast aangegeven een vredesconferentie in Berlijn te willen organiseren om het vredesproces in Libië verder op gang te helpen.