Kamercommissie sleept bestuur Al Fitrah-moskee voor de rechter

Het bestuur van de Utrechtse Al Fitrah-moskee moet donderdag voor de voorzieningsrechter in Den Haag verschijnen. De moskee zou weigeren inzage te geven in de eigen documentatie aan een Tweede Kamercommissie in het kader van een onderzoek naar de financiering van moskeeën in Nederland. Dat meldt het AD zondag.

Het onderzoek van de Tweede Kamercommissie werd ingesteld nadat NRC en Nieuwsuur in 2018 onthulden dat Koeweit en Saoedi-Arabië tientallen Nederlandse moskeeën financieren. Nederlandse politici reageerden bezorgd omdat met de miljoenen euro’s mogelijk ongewenste invloed wordt uitgeoefend op de instellingen. Zo eisten geldschieters bijvoorbeeld dat moskeeën meer ruimte moesten geven aan salafistische predikers.

De advocaat van Al Fitrah zegt tegen het AD dat het bestuur „onmachtig” is stukken te overhandigen omdat de FIOD bij een inval in 2016 alle beschikbare documentatie van de moskee zou hebben meegenomen. Hij is verbaasd over snelle stap naar de rechter van de Kamercommissie.

De Kamer wil giften uit „onvrije” landen blokkeren met de parlementaire ondervraging. Dit is het zwaarste onderzoeksmiddel na een parlementaire enquête, en wordt pas voor de tweede keer ingezet. Vooralsnog zou de Al Fitrah de enige moskee zijn die voor de rechter wordt gedaagd. In april biedt de commissie haar eindverslag aan de Kamer.

