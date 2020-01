Enige Iraanse olympische medaillewinnares ontvlucht Iran

De enige Iraanse vrouw die ooit een olympische medaille won, is haar land ontvlucht. Dat heeft de 21-jarige Kimia Alizadeh zondag zelf gemeld op Instagram. Alizadeh won brons bij taekwondo op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016.

De atlete schrijft geen onderdeel meer te willen zijn van „hypocrisie, leugens, onrechtvaardigheid en vleierij”. Ze zegt jarenlang te zijn vernederd en gebruikt als propagandamiddel voor politieke doeleinden van het Iraanse regime.

„Ik ben een van de miljoenen vrouwen die al jaren worden onderdrukt in Iran”, schrijft Alizadeh. „Ik kleedde me, zoals ze me voorschreven. Elke zin die ik moest uitspreken, herhaalde ik. Niemand van ons doet er voor hen toe, we zijn slechts hulpmiddelen.”

Nederland

Alizadeh zegt naar Europa te zijn gevlucht, maar noemt geen specifiek land. Het Iraanse persbureau Isna schreef donderdag dat ze naar Nederland is vertrokken. Mogelijk probeert ze tijdens de Olympische Spelen in Tokio in 2020 onder een andere vlag uit te komen. De Iraanse regering heeft nog niet op het incident gereageerd.

Het is niet de eerste keer dat een Iraanse atleet het land ontvlucht. Zo kreeg judoka Saeid Mollaei vorig jaar november asiel in Duitsland. Mollaei zei dat hij werd gedwongen het niet op te nemen tegen een Israëlische atleet en zich terug te trekken uit de wereldkampioenschappen.