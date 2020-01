Elf migranten, onder wie acht kinderen, verdronken voor kust Turkije

Elf migranten, waaronder acht kinderen, zijn zaterdag bij een schipbreuk overleden voor de kust van Turkije. Dat meldt het Turkse persbureau Anadolu .

De Turkse kustwacht wist acht anderen die op de boot zaten te redden. Het schip kwam in de problemen voor de kust van de stad Cesme, in het westen van Turkije. De migranten wilden waarschijnlijk de oversteek wagen naar het Griekse eiland Chios, de dichtstbijzijnde grens met de Europese Unie. Over de nationaliteit van de migranten is nog niets bekend.

De afgelopen dagen waagden meer migranten de oversteek naar Griekenland. Voor de kust van het eiland Paxos, ten westen van het Griekse vasteland, verdronken zaterdag minstens twaalf mensen. Volgens de Griekse kustwacht werden 21 mensen gered. Zes reddingsschepen, drie helikopters en vier andere boten werden ingezet bij de reddingsactie.

Turkije huisvest ongeveer vier miljoen vluchtelingen, waarvan de overgrote meerderheid uit Syrië komt. De afgelopen jaren probeerden veel vluchtelingen de oversteek te wagen van de Turkse kust naar de Griekse eilanden. In 2016 sloot Turkije een deal met de Europese Unie om de toestroom van migranten en vluchtelingen naar Europa te stuiten. Sindsdien nam het aantal bootvluchtelingen aanzienlijk af.