Acteur Aart Staartjes (81) overleden na verkeersongeluk

Televisiemaker en acteur Aart Staartjes, bekend van zijn rol als Meneer Aart in het kinderprogramma Sesamstraat, is overleden. Dat bevestigt zijn familie zondag tegenover persbureau ANP. De 81-jarige acteur raakte eerder deze week zwaargewond bij een verkeersongeluk met zijn brommobiel in Leeuwarden en is aan zijn verwondingen bezweken.

Staartjes begon in 1984 in Sesamstraat, waar hij het norse figuur speelde die vooral mopperde op de dieren zoals Tommie, Ieniemienie en Pino. Ook werkte hij vanaf de jaren zeventig mee aan andere kinderprogramma’s waaronder De Film van Ome Willem en Het Klokhuis.

Lees dit NRC-interview met Aart Staartjes uit 1993: Aart Staartjes over kindertelevisie; Een ettertje lukt het best

De afgelopen jaren woonde Staartjes met zijn vrouw in het Friese plaatsje Dronryp, in de buurt van Leeuwarden. De acteur botste volgens ANP vrijdagmiddag met zijn brommobiel met een auto. Een traumahelikopter werd ingezet en de acteur werd zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis, waar hij uiteindelijk overleed.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Staartjes wordt in besloten kring begraven.

