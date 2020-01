Zorg over publiekelijk bakkeleien door advocaten in zaak-Taghi

Evert Jan Henrichs, de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten, vreest voor een publieke strijd over de anonimiteit van de advocaten van kroongetuige Nabil B. Henrichs uit zijn bezorgdheid naar aanleiding van uitspraken zaterdag van één van de twee anonieme advocaten van Nabil B. in dagblad De Telegraaf en de reactie daarop van Inez Weski, de raadsvrouw van Ridouan Taghi.

Hij roept alle advocaten die bij het Marengo-proces betrokken zijn op tot terughoudendheid gezien het „aspect van gevaarzetting”. Sinds de moord op advocaat Derk Wiersum (die Nabil B. bijstond) leven we in een andere tijd, zegt Henrichs. „Na lezing van het interview in De Telegraaf vrees ik nu een voortgezet debat in de media. De discussie over het nut-, de noodzaak en de geoorloofdheid van het inzetten van anonieme advocaten hoort thuis in de rechtszaal. Als dat vanaf nu via de pers zou gaan, vind ik dat niet verstandig.”

De anonieme advocaat uitte in het artikel scherpe kritiek op vakgenoot Inez Weski, die Ridouan Taghi bijstaat. Zij zou te veel bezig zijn met het zoeken van de publiciteit en volgens Nabil B. bovendien zijn raadslieden in gevaar brengen.

Volgens de anonieme advocaat vermoedt zijn cliënt Nabil B. dat Derk Wiersum is vermoord naar aanleiding van uitspraken van Weski over het „in elkaar puzzelen van verklaringen” door de kroongetuige en zijn advocaten. De kroongetuige stelt volgens zijn advocaat ook dat Weski met haar recente uitspraken „mijn nieuwe advocaten voor het vuurpeloton zet”.

Daarbij wordt verwezen naar uitspraken die Weski eerder deed bij de NOS. In het stuk zegt ze dat de anonimiteit van de raadslieden van B. er niet toe moet leiden dat niet te controleren valt of de kroongetuige niet tot verklaringen komt in samenspraak met zijn verdediging. Daaruit is de conclusie getrokken dat Weski bezwaar heeft tegen de anonimiteit van de advocaten van kroongetuige Nabil B.

Bij een verhoor van kroongetuige Nabil B. bij de rechter-commissaris afgelopen donderdag heeft Weski toegelicht dat het haar niet te doen om de identiteit van de advocaten van de kroongetuige. Ze heeft gevraagd om de communicatie tussen advocaten en kroongetuige tijdens het verhoor controleerbaar te houden. Dit om te kunnen controleren of de raadslieden de kroongetuige niet beïnvloeden tijdens zijn ondervraging. Dat is namelijk bij een verhoor bij de rechter-commissaris onder normale omstandigheden ook niet toegestaan.

Naar aanleiding van het interview in De Telegraaf heeft Weski in een persbericht gemeld dat ze bij de deken van Amsterdamse Orde van Advocaten een klacht indient tegen de advocaat van Nabil B., vanwege zijn uitspraken in de krant. Volgens haar doet B.’s advocaat „willens en wetens in strijd met de feiten allerlei lasterlijke en zelfs opruiende uitspraken”.

Eerste openbare zitting

Henrichs stelt „geen oordeel” te willen vellen over wat er tot nu toe publiekelijk is gezegd door de advocaten van zowel Nabil B. als door Inez Weski, de advocaat van Ridouan Taghi. „Ik vind het niet verstandig als dat via de pers zou gaan en bovendien heb ik een geheimhoudingsplicht.”

Ridouan Taghi, die wordt beschuldigd van betrokkenheid bij een serie onderwereldmoorden, wordt door de politie ook gezien als een mogelijke opdrachtgever van de moord op Wiersum maar is voor die moord nog niet in staat van beschuldiging gesteld. Een neef van Taghi is als verdachte aangehouden in dat onderzoek. En andere verdachte moet aanstaande woensdag voorkomen tijdens een eerste openbare zitting die gaat over de voortgang van het onderzoek naar de moord op Wiersum.