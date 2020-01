Deze week lag de polis weer in de bus. Als 21-jarige kreeg mijn vrouw een uitvaartverzekering mee waarvoor al jaren trouw was gestort. Nu toch maar eens de kleine lettertjes lezen. Immers, recent hadden we, toen één ouder kwam te overlijden, gemerkt wat er zoal na ’n halve eeuw premie wordt vergoed. Bijvoorbeeld 20 plakjes cake (180 nodig tegen de hoofdprijs) en een cohort dragers (bij crematie onnodig). Maar wat ons vooral verbaasde was dat wat buiten de verzekering viel. De kist.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 11 januari 2020