Tsai herverkozen als president Taiwan met China-kritische politiek

De Taiwanese president Tsai Ing-wen heeft de verkiezingen in haar land gewonnen. Han Kuo-yu, haar China-gezinde opponent, heeft zaterdag zijn nederlaag erkend, meldt persbureau AFP. Met ongeveer 98 procent geteld, stond Tsai op 57 procent van de stemmen, meldt persbureau Reuters. Dat is bijna 20 procentpunten meer dan Han. James Soong, de derde kandidaat, staat op 4,2 procent.

Tsai manifesteerde zich tijdens de campagne als een voorvechter van een democratisch Taiwan en een stem tegen de invloed van het Chinese vasteland. Hoewel Taiwan zich al sinds 1949 als zelfstandig beschouwt, is de onafhankelijkheid formeel nooit uitgeroepen. De regering in Beijing beschouwt het eiland nog altijd als Chinees.

De politieke onrust in Hongkong heeft een rol gespeeld tijdens de campagne in Taiwan. Veel Taiwanezen zijn bang dat het vasteland ook op hun eiland een sterkere greep zal krijgen. Tsai speelde daarop in. „Laten we de wereld door zelf te stemmen tonen dat Taiwanezen vastberaden zijn soevereiniteit te verdedigen, vastberaden zijn de democratie te bewaken en vastberaden zijn om hervormingen door te zetten”, zo zei ze volgens persbureau AP vrijdag op een bijeenkomst.