Sultan van Oman (79) overleden, neef volgt hem op

De hoogste leider van Oman, Sultan Qaboos bin Said, is vrijdag overleden na lange tijd ziek te zijn geweest. Dat meldt het Omaanse staatsmedium ONA. De militaire raad van de kleine Golfstaat heeft volgens een lokale krant zaterdag zijn neef Haitham bin Tariq al-Said als opvolger aangewezen.

De 79-jarige Sultan Qaboos was de langst zittende leiders van het Midden-Oosten. Hij kwam in 1970 aan de macht na een coup, die werd uitgevoerd in samenwerking met Groot-Brittannië en zonder bloedvergieten verliep.

Gedurende de vijftig jaar dat de in Engeland opgeleide sultan aan de macht was, heeft Oman zich ontwikkeld van een gesloten staat waar het gebruik van elektriciteit en radio’s verboden was tot een meer open en gemoderniseerde Golfstaat en toeristenbestemming. Hij stond erom bekend dat hij Oman tijdens conflicten in de regio neutraal wist te houden door zowel met Iran als de Verenigde Staten diplomatieke banden te onderhouden.

Drie dagen nationale rouw

In Oman zijn drie dagen van rouw afgekondigd vanwege de dood van de sultan. Staatsmedium ONA gaf geen doodsoorzaak, maar Qaboos bin Said was al jaren ziek. In december werd hij nog in België opgenomen voor medische behandeling. Volgens Frans persbureau AFP leed hij aan darmkanker.

Er werd al langere tijd gespeculeerd over de opvolger van Qaboos bin Said. De sultan was ongehuwd, had geen kinderen en had niet publiekelijk een troonopvolger aangewezen. Na zijn overlijden vrijdag duurde het echter niet lang voordat een opvolger werd benoemd en beëdigd. De eveneens in Engeland geschoolde Haitham bin Tariq al-Said was al jaren de minister van Erfgoed en Cultuur van Oman.