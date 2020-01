Protesten in Teheran: betogers roepen om vertrek Khamenei

Honderden Iraniërs zijn zaterdag aan het einde van de middag in Teheran de straat op gegaan om te betogen tegen de leiding van het land, volgens journalisten en ooggetuigen in de stad. De demonstranten uiten hun woede over het ongeluk met het Oekraïense toestel 752, dat woensdagavond per ongeluk werd neergehaald door de Iraanse Revolutionaire Garde omdat het voor een „vijandig doel” werd aangezien. Daarbij kwamen alle 176 inzittenden om het leven, onder wie veel Iraniërs die naar andere landen waren geëmigreerd.

De betogers hebben zich verzameld bij Amirkabir University, een technische universiteit in de hoofdstad van het land. Veel van de dodelijke slachtoffers van de crash waren academici die in Canada studeerden of werkten; op veel universiteiten in het Noord-Amerikaanse land zijn in de afgelopen dagen herdenkingen gehouden. In Teheran was zaterdag een publieke herdenking georganiseerd, waarbij mensen op straat kaarsen aanstaken voor de slachtoffers, zo beschrijven journalisten. Die bijeenkomst zou zijn uitgedraaid op een betoging bij de universiteit. Op video’s die op Twitter worden geplaatst, is te zien dat daar zaterdagavond honderden mensen op af zijn gekomen. Deelnemers roepen om het vertrek van ayatollah Ali Khamenei, de hoogste leider van Iran.

Een Iraniër houdt een krant omhoog van zaterdag, met op de voorpagina een foto van de plek waar het Oekraïense vliegtuig neerstortte. Foto Atta Kenare/AFP

Ook de Fars News Agency, een persbureau in Iran, maakt melding van de protesten. Persbureau Reuters citeert uit een bericht: demonstranten zouden foto’s van de gedode generaal Qassem Soleimani doormidden scheuren. Een Amerikaanse aanval op hem leidde afgelopen dagen tot ernstige internationale spanningen, waarin uiteindelijk de Iraanse Revolutionaire Garde het passagiersvliegtuig uit de lucht schoot. Fars schat het aantal betogers op zevenhonderd tot duizend.

In leuzen zouden de betogers het leiderschap van het land „moordenaars” noemen. Zaterdagochtend vroeg gaven onder meer Khamenei, de president Hassan Rohani en minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif toe, na eerder bij herhaling te hebben ontkend, dat Iran achter de crash zat. Zij boden hun excuses aan voor de fout waardoor het vliegtuig werd neergeschoten en zeiden mee te leven met de nabestaanden.

Farnaz Fassihi, correspondent van ‘The New York Times’, deelt video’s op Twitter: