Poolse rechters demonstreren met Europese collega’s in Warschau

In de Poolse hoofdstad Warschau hebben zaterdag tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de inperkingen van de onafhankelijke rechtsstaat in het land. Poolse rechters organiseerden de stille tocht en riepen Europese collega’s op daaraan mee te doen.

Een aantal Nederlandse rechters liep mee, zoals de Nederlandse Raad voor de rechtspraak vrijdag al had aangekondigd. De Raad heeft zich vaker uitgesproken over de hervormingen van de Poolse rechtspraak, die sinds 2016 zijn doorgevoerd door regeringspartij PiS.

In december demonstreerden ook veel mensen tegen de nieuwe wet: ‘Polen riskeert direct vertrek uit de EU’

De conservatieve partij heeft een absolute meerderheid in het parlement. In december werd een wetsvoorstel aangenomen waardoor het mogelijk wordt rechters te ontslaan als zij de hervormingen publiekelijk bekritiseren. Europese rechters maken zich grote zorgen over de implicaties van die wet.

Vakgenoten uit zo’n twintig Europese landen hebben zaterdag meegelopen in Warschau. Het stadsbestuur (dat bestaat uit leden uit oppositiepartijen) schat de opkomst op zo’n vijftienduizend. De mars werd gesteund door het Europees Hof van Justitie. Ook de Europese Commissie is gekant tegen de toegenomen politieke controle op de Poolse magistraten. Eerder deze week was de Commissie Venetië, een adviesorgaan van de Raad van Europa dat zich richt op democratie en recht, op bezoek in Warschau. Het ministerie van Justitie wilde die vertegenwoordigers echter niet ontvangen.