EK afstanden: Visser weer titel op 3.000 meter, Ntab pakt zilver

Esmee Visser is er zaterdag in geslaagd haar Europese titel op de 3.000 meter te prolongeren. Tijdens de EK afstanden in Heerenveen reed ze een tijd van 3,59.15. Ze liet de Russin Natalia Voronina en de Italiaanse Francesca Lollobrigida ruim achter zich. Visser (23) was de enige die onder de 4,00.00 wist te blijven.

Olympisch kampioene Carlijn Achtereekte ging op dezelfde afstand hard van start. Halverwege was ze veel sneller dan Visser, maar dat tempo hield ze niet vol. Zij finishte uiteindelijk als vijfde, Irene Schouten werd zevende.

500 meter mannen

Ook succes voor Dai Dai Ntab, die in Thialf het zilver heeft behaald op de 500 meter. De 25-jarige sprinter van Team Reggeborgh finishte in de achtste rit in een tijd van 34,47 seconden. In de tiende en laatste race dook de Rus Pavel Koelizjnikov nog net onder de tijd van de Nederlandse kampioen: 34,38.

Het EK-brons was voor de Rus Roeslan Moerasjov met 34,59. Jan Smeekens reed de vijfde tijd (34,78). Kai Verbij eindigde met 34,91 als zesde.

Ronald Mulder kon zijn Europese titel niet verdedigen. De 33-jarige sprinter kwam door materiaalpech bij de NK afstanden eind december niet verder dan de elfde plek en was daardoor niet geplaatst voor de EK.

Femke Kok net naast podium

Bij de vrouwen werd Femke Kok verrassend vierde op de 500 meter. Het 19-jarige schaatstalent behaalde met een tijd van 37,66 seconden een persoonlijk én een juniorenwereldrecord. De Russin Olga Fatkoelina reed Kok in de laatste rit met de winnende tijd van 37,40 van het podium. (ANP)