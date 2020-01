Nieuwe advocaat kroongetuige Nabil B.: ik wil de rechtsstaat verdedigen

De nieuwe advocaat van Nabil B. stoorde zich aan het feit dat veel raadslieden „op tv hun mond vol hebben van de rechtsstaat maar zich volkomen afzijdig houden als die moet worden verdedigd”. Daarom heeft zij of hij de verdediging van de kroongetuige in het Marengo-proces op zich genomen, zegt de anonieme strafpleiter zaterdag in De Telegraaf.

De advocaat sprak met de krant op voorwaarde dat geen enkel detail over zijn of haar beveiliging, identiteit, professionele of persoonlijke omstandigheden naar buiten gebracht mocht worden. Het is zelfs niet bekend of het om een man of een vrouw gaat. Dit vanwege de moord op de vorige advocaat van B., Derk Wiersum, die in september werd doodgeschoten in de buurt van zijn huis in Amsterdam. Het is voor het eerst dat een advocaat op deze wijze anoniem een cliënt moet bijstaan.

De mogelijke gevolgen voor de veiligheid van de advocaat speelden een rol bij de afweging om B. te verdedigen, vertelt die in De Telegraaf. „Natuurlijk realiseerde ik me direct dat een positief antwoord aan Nabil grote consequenties heeft voor mijn persoonlijke en zakelijke leven. Voor jaren, maar misschien wel voor de rest van mijn leven.” Toch besloot de advocaat de zaak op zich te nemen. „Ik vind het een eer in de plaats van Derk Wiersum verder te gaan.”

Begin deze maand werd duidelijk dat Nabil B. bijgestaan zou worden door twee advocaten die beiden anoniem blijven. Hoe die zullen samenwerken en hoe het straks in de rechtszaal zal lopen, is nog onduidelijk; ook in het interview met De Telegraaf wordt daarover niet gesproken. De eerstvolgende openbare zitting in de zaak is in februari. Daarbij zal voor het eerst ook hoofdverdachte Ridouan Taghi aanwezig zijn. Hij werd vorige maand opgepakt in Dubai.