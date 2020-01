Islamitische onderbroekdouchers zijn niet zo vrij

Jaren geleden zag ik voor het eerst iemand met zijn onderbroek aan douchen, in een sportschool in Rotterdam. De jongeman van Turkse afkomst had een dun baardje en een goedkope donkere onderbroek aan. Die er extra goedkoop uitzag vanwege al het zweet dat samen met de douchestralen naar beneden kletterde. Ironisch genoeg keek hij mij vies aan, zo van, vuile dwaalgeest die hier naakt doucht.

In mijn Amsterdamse sportschool zie ik het ook steeds vaker. Jonge mannen die in Nederland zijn geboren en getogen, maar met hun harten en zielen in een streng-islamitisch land leven. Waar god zeer rigide is over douchen na het sporten. Dat moet van hem in een smerige onderbroek, zolang de naakte menselijkheid maar uit het zicht blijft.

Het is een vrij land, zeg ik elke keer tegen mezelf als ik daar kotsmisselijk van word. Want waar gaat het in hemelsnaam over? Als iemand met een vieze onderbroek aan wil douchen, dan doet hij dat. Dat vooral kleinburgerlijk rechts zich openlijk stoort aan onderbroekdouchende moslims helpt ook. Wie wil er nu geassocieerd worden met PVV-esque Nederland? Wat een gezeik om niks, is dan mijn reflex.

Maar steeds vaker besef ik dat mijn reflex niet deugt. Het is geen gezeik om niks. Integendeel: er woedt een keiharde cultuurstrijd, tussen enerzijds de vrijheden waar zo lang voor gestreden is in Nederland en anderzijds het reactionaire kwaad van de orthodoxe islam. En dat kwaad ruikt zijn kans. Het punt is namelijk niet dat islamitische onderbroekdouchers vrij zijn om zo te douchen. Het punt is dat ze zo hun normen opleggen aan de rest van de samenleving.

Want laat de islam nu bij uitstek een religie van wetten en regels zijn. Niet spiritualiteit is het uitgangspunt, maar of iemand zich zichtbaar houdt aan die islamitische wetten en regels. Het is dan ook de taak van iedere ‘goede moslim’ om – eerst via sociale druk en daarna via overheersing – de islam te verspreiden.

Dat begint met een vieze blik in de douche richting afvalligen zoals ik, en eindigt met expansief gedram. Deze week startten twee leerlingen van middelbare school ISW in Westland een petitie om gymkleding. Ruim 5.200 handtekeningen zijn inmiddels gezet. De zestienjarige initiatiefnemers Imen en Ahad zijn blij, zeggen ze tegen Omroep West: „We hebben op deze school veel meisjes die hoofddoekjes en bedekte kleding dragen. Bij gym moeten zij dan een kort broekje en een shirtje aan. Dat is eigenlijk de omgekeerde wereld van wat ze normaal aan hebben.”

De gymkledingregels van het ISW gelden al jaren vanwege veiligheid. Het schoolbestuur geeft dan ook aan verbaasd te zijn over de petitie: „Leerlingen die naar deze school gaan, weten wat ze kunnen verwachten. Bij wijde kleding met lange mouwen en pijpen, kunnen ze ergens achter blijven haken”, aldus adjunct-directeur Peet van der Knaap tegen Omroep West.

Ik vermoed dat Imen en Ahad de petitie niet zelf bedacht hebben. Zowel de actie als de progressieve marketingtaal zijn bekend. De vele conservatieve islamitische stromingen in ons land – vooral moslimbroederachtige clubs – weten heel goed de termen ‘vrijheid’ en ‘vrije keus’ in te zetten. Elke keer als ze hun reactionaire normen willen opleggen aan de rest van de samenleving. Het is voor hen ook altijd ‘de omgekeerde wereld’ zolang dat niet gebeurt.

Zo kan de nieuwe streng-islamitische preutsheid zijn tentakels blijven uitbreiden in ons land. Zien ondernemers een gat in de markt voor douche-onderbroeken omdat „sinds islamitische kinderen bedekt douchen, andere kinderen ook hun boxer aan willen houden.” Overwegen steeds meer scholen gender-apartheid in te voeren op gymles en helemaal af te zien van groepsreizen omdat ze ‘pragmatisch willen omgaan’ met islamitische ouders die niet willen dat hun dochters jongens zien. Geeft het ISW aan alsnog te buigen voor streng-islamische expansie door op zoek te gaan naar „een passende oplossing”. En is het alweer alleen de PVV die begrijpt wat voor een domino-effect dat zal hebben.

Dát is pas de omgekeerde wereld.

Zihni Özdil is historicus.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 11 januari 2020